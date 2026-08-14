Truy nã đối tượng chém em ruột trọng thương

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Đức về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã đối với Huỳnh Văn Đức.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h20 ngày 28/9/2025, Huỳnh Văn Đức nghe tin Huỳnh Văn Chinh (em ruột Đức) lấy xe máy của mẹ ruột đem cầm cố được khoảng 2 triệu đồng. Tức giận, Đức lấy cây dao dài khoảng 30 cm đi tìm Chinh lấy lại số tiền cầm xe.

Lúc này, Chinh đang ở trong nhà người dân gần đó, Đức đến kêu Chinh ra ngoài nói chuyện nhưng Chinh không ra, Đức đứng đợi trước cửa nhà và có lời lẽ hăm doạ Chinh.

Khoảng 10 phút sau, Chinh mở cửa nhà đi ra thì bị Đức cầm dao chém, Chinh dùng hai tay chụp lấy phần lưỡi dao, Đức giật mạnh cây dao khiến lưỡi dao trúng vào cổ tay trái của Chinh bị đứt gần lìa. Nhiều đốt ngón tay bàn tay phải của Chinh cũng bị đứt.

Sau đó, Đức về nhà còn Chinh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Ngày 2/12/2025, Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang kết luận giám định thương tích trên cơ thể của Huỳnh Văn Chinh là 51%.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đức nhưng Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đối với Đức.

Nếu phát hiện đối tượng Huỳnh Văn Đức ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Phạm Hửu Nghị - Điện thoại: 0794.959.097) để giải quyết theo quy định pháp luật.