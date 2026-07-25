Bắt đối tượng truy nã lừa đảo trên 16,7 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, đối tượng Huỳnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại trên địa bàn TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu góp vốn, nhận cầm thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Huỳnh lẩn trốn trên nhiều địa bàn các tỉnh thành khác nhau như: An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Campuchia… trong thời gian 4 năm.

Đối tượng Nguyễn Phạm Như Huỳnh.

Trong quá trình xác minh, truy bắt, lực lượng trinh sát đã không ngừng thu thập, củng cố thông tin, xác minh nhiều nguồn tin có liên quan đến đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp công tác, liên tục rà soát, xác minh, truy tìm dấu vết và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Phạm Như Huỳnh tại xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh).