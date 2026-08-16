Truy nã 3 cô gái tổ chức livestream đánh bạc dưới hình thức lô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo truy tìm 3 cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức chơi hô lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook.

Đường dây này do đối tượng Hoàng Phạm Nguyệt Vi cầm đầu, bị lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh vào ngày 13/2/2025 tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ba đối tượng bị truy tìm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Các đối tượng đang bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1995; quê quán: phường Hồng An, TP Hải Phòng; NKKTT: tổ dân phố Dụ Nghĩa 2, phường An Phong, TP Hải Phòng); Trần Nguyễn Thúy Vân (SN 1993; quê quán: tỉnh Vĩnh Long; NKKTT: số 809/33H Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Chợ Quán, TP.HCM); Phan Thị Mộng Tuyền (SN 1997; NKKTT: số 115 Thái Thị Kiểu, khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân phối hợp truy tìm.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan về các đối tượng trên, đề nghị thông báo ngay cho: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: số 117 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.