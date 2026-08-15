Khởi tố nhóm mua bán nhân viên phục vụ ở quán karaoke

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội ‘Mua bán người’ theo khoản 1 Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tổ tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số nhóm chuyên chăn dắt nữ nhân viên phục vụ (rót bia, bấm bài) tại các quán karaoke trên địa bàn có biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán người, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Ngôi nhà 2 tầng tại xã Đông Quan - nơi các đối tượng dùng để quản lý nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hai địa điểm của các nhóm chuyên chăn dắt nhân viên phục vụ tại quán karaoke.

Cụ thể, nhóm của Phạm Minh Thái (SN 1999, trú tại thôn Minh Quang, xã Vũ Thư) và Lý Công Anh Tú (SN 2003, trú tại TDP Mễ Sơn 1, phường Thái Bình, cùng tỉnh Hưng Yên) thuê nhà tại thôn La Yên, xã Vũ Thư.

Nhóm của Quách Tuấn Anh (SN 1996, trú tại thôn 10, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) và Đinh Ngọc Mạnh (SN 2006, trú tại phố Cầu Huyện, phường Ninh Mỹ, tỉnh Ninh Bình) thuê nhà tại thôn 10, xã Đông Quan.

Tại cơ quan điều tra, hai nhóm này khai nhận có hành vi mua bán người đối với Đ.T.H.A. (SN 2010, trú tại tỉnh Bắc Ninh). Theo thông tin ban đầu, H.A. là người được chuyển từ nhóm của Mạnh và Tuấn Anh sang nhóm của Thái và Tú.

Các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.