Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

Theo cơ quan Công an, qua công tác rà soát, quản lý đối tượng truy nã và công tác trinh sát, xác minh, thu thập thông tin, ngày 12.7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Đinh Văn Long (sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú phường Long Hưng, Đồng Nai) phạm tội hiếp dâm theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã số 10 ngày 2/10/1986 của Công an thị xã Hưng Yên cũ.

Đối tượng truy nã Đinh Văn Long (áo sáng màu). Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Đinh Văn Long tại Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương cử 1 Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Long Hưng tiến hành xác minh, lập kế hoạch truy bắt đối tượng Đinh Văn Long.

Thời điểm bắt giữ đối tượng Đinh Văn Long đang lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa tại phường Long Bình.

Đến ngày 13/7, đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục làm việc. Đồng thời, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý bị can Đinh Văn Long theo quy định của pháp luật.