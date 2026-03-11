Thanh niên thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 10/3, Công an xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tạm giữ đối tượng Đoàn Bảo Lộc (sinh năm 2004, ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đoàn Bảo Lộc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 17h ngày 9/3, Công an xã Tân Phước 1 tiếp nhận tin báo của anh Phùng Ngọc Cường (sinh năm 1986, ấp Tân Phát, Tân Phước 1) về việc có người điện thoại đến tiệm tạp hóa của gia đình anh đặt mua 5 thùng bia. Khi giao bia đến điểm hẹn và để lên xe ô tô thì đối tượng điều khiển xe tẩu thoát, không trả tiền.

Công an xã tiến hành xác minh, xác định đối tượng điều khiển xe ô tô là Đoàn Bảo Lộc và tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lộc khai nhận vào ngày 9/3 đã thuê xe ô tô tự lái và thực hiện hành vi cướp giật bia, sau đó đem bán tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh được số tiền 1.650.000 đồng tiêu xài cá nhân.

Công an xã Tân Phước 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý Đoàn Bảo Lộc theo quy định pháp luật.