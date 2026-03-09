Nhóm thiếu niên mới 13, 14 tuổi đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy

Trước đó, ngày 07/3/2026, Công an phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét. Chỉ trong khoảng 7 giờ, đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được nhân thân, lai lịch và mời làm việc 4 đối tượng liên quan.

4 thiếu niên được đưa về trụ sở công an để làm rõ

Tang vật công an thu giữ

Đáng chú ý, các đối tượng đều ở độ tuổi rất nhỏ, trong đó đối tượng nhỏ nhất mới 13 tuổi, lớn nhất 14 tuổi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã sử dụng 2 xe mô tô trộm cắp trước đó làm phương tiện di chuyển, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn phường An Khánh.

Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm.