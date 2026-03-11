Trộm 3 cây vàng của người thân để mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai) về hành vi trộm cắp 3 cây vàng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (sinh năm 1970, trú tại đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC trong két sắt đặt tại phòng khách của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Mai đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, điều tra. Đến ngày 1/3, lực lượng công an đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Thân Văn Nam.

Nam chỉ vào két sắt - nơi lấy trộm 3 cây vàng và số vàng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã trộm 3 cây vàng SJC trong két sắt tại nhà chị D. vào ngày 21/2. Sau khi lấy được tài sản, Nam bán 1 cây vàng tại một cửa hàng vàng bạc trên đường Kim Giang (Hà Nội) với giá 180 triệu đồng. Số tiền này được Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái, tiêu xài cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. Hai cây vàng còn lại được Nam cất giấu trong phòng ngủ.

Căn cứ lời khai của Nam và các tài liệu thu thập được, ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ 2 cây vàng SJC. Bạn gái của Nam cũng đã giao nộp chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max cho cơ quan điều tra. Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự Thân Văn Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, Thân Văn Nam là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học và có quan hệ họ hàng với chị D. Trước đó, ngày 21/2, gia đình chị D. tổ chức cỗ mời họ hàng, trong đó có Nam. Lợi dụng lúc gia chủ sơ hở để lộ vị trí két sắt, Nam đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp số vàng trên.