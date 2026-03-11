Bên trong chiếc balo trắng bị bỏ lại sân bay Đà Nẵng

Ngày 11-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản trị giá gần 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Số tài sản bên trong balo bỏ quên tại sân bay

Trước đó, ngày 5-3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên.

Qua kiểm tra, bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Toàn bộ tài sản được trao trả nguyên vẹn, không thất lạc

Sau khi tiếp nhận sự việc, chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay xác minh chủ sở hữu là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ).

Nam hành khách này đến Việt Nam du lịch, sau đó đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào TPHCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các bên liên quan để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã viết thư cảm ơn các lực lượng chức năng.

Trong thư, ông cho biết sau khi đến TPHCM mới phát hiện để quên balo tại sân bay Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó nhanh chóng được tìm thấy và giữ nguyên vẹn, không thất lạc vật dụng nào.