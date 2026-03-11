Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên lao xe vào tổ công tác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra ngày 7/3/2026 tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, tối 7/3/2026, Công an phường Trà Lý phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên triển khai phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm thanh niên bị khởi tố.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Mặc dù Tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dựng hàng rào chắn để ngăn chặn nhưng các đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao về phía Tổ công tác và hàng rào chắn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.