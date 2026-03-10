Thấy 'quen' khi đi qua nhau, người dân nhanh trí phát hiện đối tượng truy nã

Công an phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ thành công Phạm Văn Hoàng (SN 1989, ngụ xã Long Thành), đối tượng đang bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, trong lần đến làm việc tại trụ sở UBND phường Tam Phước, một người dân đã vô tình chú ý đến thông báo truy nã đối tượng Phạm Văn Hoàng được niêm yết trên bảng tin. Với tinh thần cảnh giác, người này đã dùng điện thoại chụp lại ảnh chân dung và đặc điểm nhận dạng của đối tượng để ghi nhớ.

Đến khoảng 15 giờ ngày 8/3, khi đang di chuyển qua khu vực tổ 11A, khu phố Long Đức 3 (phường Tam Phước), người dân này bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ lảng vảng quanh khu vực các dãy nhà trọ.

Quan sát kỹ, người này nhận thấy nam thanh niên có gương mặt và vóc dáng "y đúc" đối tượng trong tấm ảnh truy nã mình đã chụp một tháng trước.

Phạm Văn Hoàng bị bắt giữ nhờ sự cảnh giác của người dân. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Thông tin ngay lập tức được báo về Công an phường Tam Phước. Tiếp nhận tin báo có độ chính xác cao, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai quân số, bao vây và áp sát đối tượng để kiểm tra hành chính.

Qua đối chiếu nhanh, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên chính là Phạm Văn Hoàng - đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản" theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó.

Hiện Công an phường Tam Phước đã hoàn tất thủ tục bàn giao Phạm Văn Hoàng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền.