Thấy nhà dân không có người, shipper đột nhập trộm 170 triệu

Công an xã Đức Trọng (Lâm Đồng) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, thường trú tại thôn 12, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26/2, Công an xã Đức Trọng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1974, trú tại thôn 17, xã Đức Trọng) về việc nhà riêng của bà bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản tổng giá trị khoảng 170 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Huy Hoàng.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận khoảng 20h ngày 22/2, khi đang đi giao hàng qua khu vực thôn 17, xã Đức Trọng thì phát hiện nhà bà Lan đóng cửa, không có người bên trong. Do cần tiền tiêu xài nên Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Sau khi cất xe ở khu đất trống cách nhà khoảng 40m để tránh bị phát hiện, Hoàng quay lại trèo qua hàng rào bên hông nhà rồi đột nhập vào bên trong qua cửa sổ không khóa.

Tại đây, đối tượng lục lọi trong các phòng ngủ và lấy trộm số vàng cùng 8 triệu đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, Hoàng mang số vàng vừa trộm được chia nhỏ bán tại 3 tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Trọng được hơn 145 triệu đồng, trong đó Hoàng đã tiêu xài cá nhân khoảng 20 triệu đồng.

Qua đấu tranh, đối tượng đã giao nộp lại cho cơ quan công an số tiền khoảng 142 triệu đồng và một đôi bông tai vàng chưa kịp bán.

Công an xã Đức Trọng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.