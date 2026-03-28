Tạm giam Nguyễn Thị Lép vì thuê người chặn đường cản trở khai thác cao su

Ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lép (SN 1968, thường trú thôn 4 Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Thị Lép tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lép thường xuyên lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, thường xuyên lôi kéo, xúi giục, kích động người dân khiếu kiện cơ quan chức năng yêu cầu cấp giấy chứng nhận, bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất tại các tiểu khu 66, 67, 68, 69 (đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ) tại tổ 8, thôn Cây Da, xã Đức Hạnh (nay là xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai). Hành vi này trái với quy định của pháp luật, làm mất an ninh trật tự.

Ngày 13/11/2025, Nguyễn Thị Lép đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều người dân, đồng thời thuê lực lượng bảo vệ, vệ sĩ để tổ chức ngăn cản hoạt động khai thác mủ cao su tại xã Bù Gia Mập. Người này trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân làm thuê và nhân viên bảo vệ chặn đường, gây cản trở giao thông, không cho công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và người dân vào vườn cây.

Đến ngày 14/11/2025, Nguyễn Thị Lép tiếp tục đến cổng Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai la hét lớn tiếng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Theo cơ qua điều tra, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lép là rất nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra.