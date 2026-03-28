Bắt 2 bị can liên quan trực tiếp vụ thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt 'cát tặc'

Ngày 28/3, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, ngụ xã Diên Lâm) cùng Trần Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can có liên quan trực tiếp đến vụ việc khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh tại sông Cái (thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm) vào ngày 21/3.

Trần Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: TP

Trước đó, thực hiện kế hoạch công tác, tổ tuần tra của Công an xã Diên Lâm gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tiến hành kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Khoảng 0h30 ngày 21/3, khi đến khu vực thôn Đồng Trăn 3, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông. Tổ công tác lập tức tiếp cận, yêu cầu dừng hoạt động để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi cản trở, chống đối, không cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tiếp cận phương tiện. Trong quá trình truy đuổi để ngăn chặn các nghi phạm bỏ trốn, Thiếu tá Hải bơi theo nhưng không may bị đuối nước, tử vong.

Bị can Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: TP.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập chứng cứ, truy xét các đối tượng. Khi xác định được những người liên quan, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.