Thuê lực lượng chuyên nghiệp vây bắt cá sấu sổng chuồng, tấn công người

Ngày 10-10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết chính quyền địa phương đã giao Công an xã xác minh, làm rõ nguyên nhân con cá sấu ở khu du lịch trên địa bàn bị sổng chuồng; đồng thời xem xét trách nhiệm nếu có sai phạm, nuôi nhốt không đảm bảo an toàn.

Cũng theo lãnh đạo trên, đến 16 giờ ngày 10-10, lực lượng chuyên nghiệp cùng các đơn vị chức năng của xã Diên Lâm vẫn chưa phát hiện con cá sấu sổng chuồng. “UBND xã đã cử lực lượng tìm kiếm, quyết tâm bắt cho bằng được con cá sấu. Theo báo cáo, con cá sấu bị sổng nặng khoảng 20- 30 kg”- lãnh đạo xã Diên Lâm thông tin.

Một người dân bị cá sấu tấn công bị thương. Ảnh: AB

Trước đó, sáng 8-10, cá sấu tấn công một người tại khu vực sông Chò khi người này đi câu cá. Nạn nhân may mắn thoát được, leo lên bờ, đến trạm y tế sơ cứu.

UBND xã Diên Lâm cử lực lượng khoanh vùng, yêu cầu người dân không đến gần các khu vực đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò cá sấu đã xuất hiện, tấn công người.

Tuy nhiên, nước trên sông Chò đang lên cao, đục nên việc tìm kiếm, vây bắt chưa có kết quả.

Trao đổi với PV, lãnh đạo khu du lịch được cho là để cá sấu sổng ra ngoài tự nhiên, nói đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vì sao cá sấu sổng ra ngoài. Đồng thời, thuê đội bắt cá sấu chuyên nghiệp ở khu du lịch Yang Bay của Tổng công ty Khánh Việt tìm kiếm, bắt con cá sấu nói trên.