Triệt phá băng nhóm giả mạo nhà xe, lừa tiền vé Tết của hàng trăm người

Ngày 10/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bảo vệ quyền lợi cho người dân có nhu cầu đi lại dịp Tết.

Trước đó, Công an xã Quảng Khê (Lâm Đồng) phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả danh các hãng xe lớn như "Văn Minh", "Việt Hưng", "Hải Định"... Các tài khoản này liên tục đăng quảng cáo bán vé xe khách liên tỉnh và yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc để giữ chỗ. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định có ít nhất hai nạn nhân tại địa phương và hàng trăm người khác trên cả nước đã sập bẫy.

Điện thoại và sim rác nhóm Hoàn dùng để lừa đảo người mua vé xe trên mạng. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Giữa tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội triệu tập 3 nghi can gồm: Trần Ngọc Hoàn (25 tuổi), Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên.

Nhóm này thuê nhà tại Hà Nội làm "đại bản doanh" để hoạt động. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định ban đầu là hơn 200 triệu đồng.

Một trong số các trang mạng xã hội của nhóm này lập để lừa đảo người mua vé xe. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác và các tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Công an Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vé xe, hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán, tránh giao dịch qua tài khoản cá nhân hoặc số điện thoại không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất.