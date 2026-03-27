Án mạng nghiêm trọng ở Quảng Trị: Sau khi gây án, đối tượng livestream nói về mâu thuẫn vợ chồng

Theo đó, sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại TP Đà Nẵng) tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp. Sau đó, đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền và cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ và con.

Trong thời gian cố thủ, Đạo sử dụng mạng xã hội để livestream, đề cập đến những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Hành vi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo lên mạng xã hội livestream sau khi gây án.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng buông hung khí.

Đến khoảng 4h sáng ngày 27/3, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, trên mạng xã hội từng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là Đạo phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người khác tại một phòng trọ ở TP.Đà Nẵng. Đoạn video này được cho là do chính đối tượng ghi lại, liên quan đến nguyên nhân mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ việc.

Như báo Dân Việt đã thông tin, vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi từ Đà Nẵng về Quảng Trị để tìm gặp vợ. Trên đường di chuyển, khi bị tài xế phát hiện dấu hiệu bất thường và can ngăn, đối tượng đã ra tay sát hại tài xế rồi che giấu thi thể.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo sau khi ra đầu thú.

Sau đó, Đạo điều khiển xe đến nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Tại đây, đối tượng dùng súng tự chế khiến mẹ vợ tử vong và bố vợ bị thương nặng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.