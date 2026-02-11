Bắt tạm giam nhóm đối tượng cầm kiếm truy đuổi nhau giữa phố

Sáng 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại phường An Hải.

Trước đó, ngày 3/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện thông tin phản ánh một nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực phường An Hải. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc mượn điện thoại di động.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thành Hiếu (SN 1995, trú phường An Hải) cho T.K. (SN 1996, trú phường An Hải) mượn điện thoại nhưng chưa được trả lại. Sáng 3/2, Hiếu rủ Ngô Thị Kim Phụng (vợ Hiếu), Ngô Thị Thùy Trang và Trần Quang Lực đi tìm K. để đòi lại tài sản. Khi biết K. đang lưu trú tại khách sạn trên địa bàn phường An Hải, cả nhóm đến đây tìm gặp.

Thời điểm này, K. đang ở cùng Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995, trú phường Liên Chiểu). Trong lúc Trang và Phụng vào khách sạn yêu cầu K. trả điện thoại, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Thấy K. bị giữ lại, Phúc cầm một kiếm kim loại dài khoảng 50cm lao tới vung chém nhiều nhát nhằm giải vây nhưng không gây thương tích. Hiếu và Lực sau đó tiếp tục lao vào xô xát với Phúc.

Sau khi thoát ra ngoài, Phúc cùng K. chạy ra đường Võ Nguyên Giáp. Quá trình đuổi nhau trên đường, Phúc tiếp tục vung kiếm về phía nhóm của Hiếu; ngược lại, Hiếu và Lực nhặt gạch, đá ném về phía Phúc và K. Hai nhóm la hét, rượt đuổi, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và Dương Đình Nghệ, K. bị nhóm của Hiếu giữ lại và đưa về Công an phường An Hải trình báo; riêng Phúc cầm kiếm rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, gây náo loạn trên đường. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thành Hiếu, Ngô Thị Kim Phụng, Trần Quang Lực và Ngô Thị Thùy Trang về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thành Hiếu, Trần Quang Lực và Ngô Thị Thùy Trang trong thời hạn 3 tháng. Riêng Ngô Thị Kim Phụng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.