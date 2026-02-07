Bắt tạm giam người đàn ông mang hung khí đập phá nhà dân, náo loạn khu phố

Ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Công an phường An Khê đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lê Công Hoàng (SN 1983, trú tổ 30, phường An Khê) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 11/12/2025, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự tại khu vực K482 Nguyễn Phước Nguyên. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý.

Nguyễn Lê Công Hoàng cầm hung khí gây rối tại khu dân cư. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Lê Công Hoàng cầm một thanh sắt dài khoảng 78cm, đầu thanh sắt được hàn lưỡi dao nhọn dài khoảng 26cm. Đối tượng liên tục chửi bới, la hét, đồng thời dùng hung khí đập phá cửa và hàng rào của một số hộ dân xung quanh, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Nguyễn Lê Công Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Khi thấy lực lượng công an, Hoàng chạy vào nhà cố thủ và tiếp tục có lời lẽ kích động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ, Công an phường An Khê đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.