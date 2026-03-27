Cầm bình xịt hơi cay và dao bấm 'giải cứu' chồng, người vợ đâm thương tích đối phương

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Ngọc Hương (SN 1986, trú tại số 1/7B Nguyễn Văn Nguyễn, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hương. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h45 ngày 28/8/2025, Nguyễn Phúc Huy (SN 1986, cùng địa chỉ với Hương) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Văn Thông (SN 1986, trú tại 685/10, khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp).

Thấy sự việc, Hương chạy về nhà lấy một bình xịt hơi cay và một dao bấm bằng kim loại, sau đó quay lại hiện trường. Tại đây, Hương dùng bình xịt hơi cay xịt vào ông Thông, đồng thời dùng dao bấm đâm trúng vùng hông trái, gây thương tích 1%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã trưng cầu giám định đối với con dao Hương sử dụng. Kết quả từ Phòng Kỹ thuật hình sự xác định đây là dao bấm thuộc "Danh mục dao có tính sát thương cao" theo quy định của Bộ Công an.

Căn cứ kết quả giám định và tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Ngọc Hương đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.