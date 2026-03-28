Hà Nội chính thức đóng cầu Long Biên 2 tháng

Từ 9h sáng 28/3, lực lượng chức năng TP Hà Nội chính thức đóng toàn bộ cầu Long Biên đối với mọi phương tiện theo cả hai chiều, phục vụ sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu và bảo đảm an toàn vận hành tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cứng tại các lối lên xuống, đồng thời lắp đặt hệ thống cửa chắn đồng bộ. Ngay sau khi phong tỏa, các đơn vị thi công triển khai máy móc, thiết bị, khẩn trương bắt tay vào các hạng mục sửa chữa theo kế hoạch.

Cầu Long Biên chính thức dừng lưu thông hai chiều trong 2 tháng để sửa chữa khẩn cấp, cơ quan chức năng Hà Nội triển khai phân luồng qua cầu Chương Dương.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội công bố trước đó, toàn bộ luồng phương tiện xe máy và xe thô sơ qua sông Hồng được chuyển hướng sang cầu Chương Dương. Cụ thể:

Hướng đi từ Long Biên 1, Long Biên 2 sẽ di chuyển dọc đường Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Yên Phụ, Hàng Đậu di chuyển qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu và đi lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Trần Quang Khải, Đê 401 đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu để qua cầu Chương Dương.

Đáng chú ý, xe đạp được phép lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp cầu Chương Dương nhằm giảm áp lực đi lại cho người dân trong thời gian thi công.

Việc đóng cầu Long Biên – một trong những tuyến kết nối trọng yếu giữa hai bờ sông Hồng dự kiến kéo dài hai tháng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ theo dõi sát tình hình giao thông, sẵn sàng điều chỉnh phương án phân luồng nếu phát sinh bất cập.