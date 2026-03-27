Bắt vụ nghi vận chuyển khoảng 900 lít xăng qua biên giới

Trước đó, vào lúc 12h ngày 23/3, Phòng CSKT phối hợp Công an xã Bờ Y phát hiện Ma Doãn Tâm (SN 2001; trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu ISUZU BKS 82C 071.10 đang đi chuyển trên đường giáp biên Việt Nam - Lào có biểu hiện bất minh, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra; qua đó phát hiện trên xe có 30 can nhựa (loại can 30l, tương đương khoảng 900 lít), bên trong đều chứa xăng.

Ma Doãn Tâm người điều khiển xe oto BKS: 82C 071.10.

Qua làm việc, Tâm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này và bước đầu khai nhận số xăng dầu trên mua tại các cửa hàng xăng dầu tại Bờ Y, đang vận chuyển để bán cho đối tượng người Lào, qua đó hưởng chênh lệch 3000 đ/l thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.