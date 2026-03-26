Ngăn chặn vụ vận chuyển gần 1.000 lít xăng nghi đưa ra biên giới

Ngày 26-3, Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn xăng có dấu hiệu đưa sang khu vực biên giới để tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 23-3, tại khu vực cách đường biên giới khoảng 1km thuộc địa bàn xã Bờ Y, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính xe ô- tô tải BKS 82C-071.10. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 30 can xăng loại 92, tương đương khoảng 900 lít.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số xăng nói trên. Người điều khiển phương tiện được xác định là Ma Doãn Tâm (SN 2001).

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Bờ Y cho biết, việc vận chuyển xăng bằng các can nhựa trên xe tải không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại khu vực biên giới , Tây Nguyên.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, đồng thời sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các lối mở, đường mòn dọc biên giới để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.