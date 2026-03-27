Vụ bắt người sáng lập sàn ONUS Vương Lê Vĩnh Nhân: Từ chiêu bài lãi cao đến tự dựng luật chơi “rút ruột” nhà đầu tư

Vụ bắt “Eric Vương”: Lộ mô hình thao túng giá, lừa đảo sau sàn ONUS

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 26/3, Cục An ninh Kinh tế (A04) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), còn được biết đến với biệt danh “Eric Vương”, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có, Trần Quang Chiến (35 tuổi): Quản trị kỹ thuật sàn ONUS; Ngô Thị Thảo (32 tuổi): Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOL và 4 đối tượng khác liên quan, trong đó có một cá nhân bị điều tra thêm về tội “Rửa tiền”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng nhóm đã tạo ra hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và niêm yết trực tiếp trên chính sàn giao dịch do mình vận hành.

Các bị can Thảo, Chiến, Nhân (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, toàn bộ chuỗi giá trị đều nằm trong tay một nhóm, từ phát hành tài sản, vận hành sàn, đến điều phối giao dịch. Điều này biến thị trường thành một “sân chơi khép kín”, nơi giá cả không còn phản ánh cung cầu thực.

Để tạo niềm tin, nhóm này quảng bá các đồng coin với tiềm năng lớn, đồng thời sử dụng kỹ thuật giao dịch ảo nhằm tạo thanh khoản giả. Khi dòng tiền của nhà đầu tư đổ vào đủ lớn, hệ thống có thể can thiệp để điều chỉnh giá theo ý muốn.

Trước khi bị điều tra, sàn ONUS thu hút người dùng bằng các cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Người tham gia có thể nạp tiền, đổi sang token VNDC và nhận lãi qua đêm khoảng 10%/năm, thậm chí lên tới 17%/năm với các gói đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức thấp, con số này trở nên đặc biệt hấp dẫn. Không ít người đã rút tiền tiết kiệm, hoặc dồn phần lớn tài sản vào nền tảng.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của vụ việc là dấu hiệu rửa tiền. Theo thông tin ban đầu, số tiền nhà đầu tư nạp vào hệ thống có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Dòng tiền này được cho là được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, ví điện tử và giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc. Một phần có thể được chuyển ra nước ngoài thông qua các nền tảng quốc tế, khiến việc truy vết trở nên phức tạp.

Đây là phương thức phổ biến trong các vụ án công nghệ cao, sử dụng tiền mã hóa như một “lớp trung gian” để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Sau khi hệ thống ONUS gặp sự cố (từ ngày 20/3), nhiều người dùng không thể đăng nhập hoặc rút tiền. Trên nhóm "Cộng đồng ONUS" với hơn 100.000 thành viên, hàng loạt câu chuyện được chia sẻ với mức thiệt hại từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Tài khoản có tên N.M cho biết: “Ban đầu thấy lãi về đều nên rất tin tưởng. Nhưng khi hệ thống lỗi, tôi mới nhận ra mình không kiểm soát được tiền”.

Trong khi đó, tài khoản V.D.L chia sẻ: “Họ tổ chức sự kiện, quảng cáo rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đây là nền tảng lớn, không ngờ lại rủi ro như vậy”.

Nhiều nạn nhân đã viết đơn tố giác sàn ONUS. Ảnh chụp màn hình

Một số người cho biết họ từng nghi ngờ khi giá coin biến động bất thường, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vì “thấy người khác vẫn kiếm được tiền”.

“Chúng tôi tưởng mình đang đầu tư nhưng thực ra chỉ tham gia vào một cuộc chơi mà kết quả đã được định trước”, tài khoản H.T bày tỏ.

Theo ghi nhận, đã rất nhiều người làm đơn gửi lên cơ quan chức năng với hi vọng được bồi hoàn thiệt hại. Ngoài ra, nhóm "Nạn nhân sàn ONUS" cũng đã thu hút hơn 6000 người tham gia và tìm cách giải quyết.

Bảng lãi suất cao từ ONUS khiến nhiều người gửi tiền vào sàn tiền số này. Ảnh Onus

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) cho rằng trước đây, thị trường tài sản mã hoá vẫn ở “vùng xám pháp lý” và “ai cũng có thể gọi được vốn”. Điều này trở thành mảnh đất màu mỡ cho lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá.

Theo bà Hiền, những vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hoá tại Việt Nam thường được kẻ lừa đảo tận dụng các từ khoá về công nghệ blockchain, web3, NFT… và hứa hẹn lãi suất hấp dẫn. Họ tạo ra một token, đưa lên sàn phi tập trung, dùng các chiêu trò marketing, thuê KOLs (người có sức ảnh hưởng) quảng bá để đẩy giá lên cao.

Khi một lượng lớn nhà đầu tư đã đổ tiền vào, họ đột ngột "xả" toàn bộ số token mình nắm giữ ra thị trường và rút hết thanh khoản. Kết quả là giá token lao dốc, nhà đầu tư thì ôm trong tay những tài sản kỹ thuật số vô giá trị.

“Với đặc tính của tài sản mã hoá, vừa có thể chia nhỏ, vừa xuyên biên giới, nên đây là kênh huy động vốn rất hiệu quả. Nhưng bản thân công nghệ không có lỗi, vấn đề là ở con người – một mặt là những kẻ đã có sẵn dã tâm lừa tiền, mặt khác, do các nạn nhân còn thiếu hụt kiến thức trong lĩnh vực này”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cũng chia sẻ rằng nhiều người “đổ lỗi hết do lòng tham của nạn nhân, nhưng “lòng tham” đó chỉ là phần rất nhỏ, vấn đề quan trọng là do sự thiếu hụt kiến thức. Do đó, nâng cao nhận thức và kiến thức là điều quan trọng nhất để tránh bị cuốn vào các dự án lừa đảo”.

Vụ việc ONUS tiếp tục cho thấy những khoảng trống trong quản lý tiền mã hóa tại Việt Nam. Gần đây việc Luật Công nghiệp công nghệ số ra đời và Nghị quyết 5/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được cho là bước đi quan trọng để Việt Nam không chỉ kiểm soát tốt rủi ro mà còn tận dụng được cơ hội để phát triển một lĩnh vực kinh tế mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng trong thời gian tới.