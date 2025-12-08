Cảnh sát 141 khống chế đối tượng xăm trổ thủ súng đạn và ma túy

Trước đó, vào tối 6/12, tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT theo kế hoạch tại địa bàn xã Hoài Đức, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng tang vật.

Đến 22h45', tại Km 15+550 đường Vạn Xuân (xã Hoài Đức), tổ công tác 141 phát hiện xe ô tô Kia K3 mang BKS: 30L-032.XX do một nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra theo quy định.

Kiểm tra bước đầu, Cảnh sát xác định danh tính tài xế là Nguyễn Văn Dậu (SN 1993; trú tại Xã Ô Diên, Hà Nội).

Tiếp tục kiểm tra kỹ người cùng phương tiện trên, tổ công tác 141 phát hiện 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn cùng hai hộp tròn bằng nhựa màu đỏ bên trong có 37 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng. Cảnh sát xác định đây là ma túy “đá” và “ngựa”.

Chưa dừng lại đó, tổ công tác còn tiếp tục phát hiện thêm nhiều hộp nhựa, túi nilon khác chứa ma túy các loại như "nước vui", "kẹo"...

Hiện tổ công tác Y25 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an xã Hoài Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.