Bắt đối tượng giận vợ, đập phá xe taxi

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng (áo xám)

Trưa 25/3, Công an P.B'Lao nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại trước số nhà 109 quốc lộ 20 xảy ra vụ việc có một thanh niên đang đập phá xe ô tô. Công an phường B'Lao đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh sự việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ việc như sau: Do mẫu thuẫn với vợ là chị N.T.T.M. (SN 2008) về việc chị M. đã tự ý thuê xe taxi về nhà mẹ đẻ nên sau khi xe taxi mang BKS 49H-054... do anh N.T.L. (SN 2000) đến đón chị Mai đi; lúc này Lê Hoàng Thư đã điều khiển xe ô tô hiệu Xpander mang BKS 83-146.65 ép xe ô tô do anh N.T.L. buộc dừng lại. Sau đó Thư đã dùng cây 1 cây gậy sắt đập bể kiếng xe ô tô của anh L.

Hiện trường vụ việc

Hậu quả, chiếc taxi do anh L. điều khiển bị bể 5 tấm kiếng (gồm 1 kiếng chắn gió phía trước, 2 tấm kiếng chắn gió bên tài, 1 tấm kiếng chắn gió phần đuôi xe, 1 kiếng chắn gió phía trước bên phụ).

Hiện cơ quan chức năng đang giám định tài sản để có căn cứ xử lý đối tượng Thư theo pháp luật.