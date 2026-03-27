Bị 4 thanh niên xâm hại, bé gái 12 tuổi mang thai

Ngày 27/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ông Văn Quốc (20 tuổi) 9 năm tù và Lý Hải Đăng (21 tuổi, cùng quê Cần Thơ) 7 năm tù cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo buộc, ngày 7/9/2024, bà T.T.H.T. thấy con gái là cháu Y. (SN 2011) có biểu hiện mang thai nên đã đưa đi khám. Kết quả siêu âm phát hiện cháu Y. đã mang thai hơn 18 tuần, nên bà T. đã đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 (cũ), TPHCM trình báo.

Quá trình điều tra xác định, cháu Y. đã bị nhiều đối tượng quan hệ tình dục, trong đó có bị cáo Quốc và Đăng.

Theo lời khai của Quốc, cuối năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Quốc và cháu Y. quen biết nhau. Đến ngày 1/1/2024, Quốc tới đón cháu Y. đi chơi rồi cả hai nảy sinh quan hệ tình dục.

Hai bị cáo Quốc, Đăng tại tòa. Ảnh: TP

Khi nghe Quốc kể lại việc này, Đăng nảy sinh ý định làm quen với cháu Y. để quan hệ tình dục.

Ngày 28/4/2024, Đăng mượn phòng trọ của người bạn (ở chung dãy trọ với cháu Y.) để đợi cơ hội. Khi nhìn thấy Y. đi qua, Đăng gọi cháu lại nói chuyện rồi kéo vào phòng thực hiện hành vi đồi bại.

Xét thấy, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo mức án như trên.

Liên quan vụ án, ngoài Quốc và Đăng, cơ quan điều tra còn xác định đối tượng Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) và Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) nhiều lần có quan hệ tình dục với cháu Y. Thông qua ứng dụng Litmatch và mạng xã hội Facebook, Thịnh, Bằng làm quen rồi dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục.

Kết quả giám định ADN cho thấy Thịnh là cha của đứa bé mà cháu Y. mang thai.

Ngày 12/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 (cũ) đã chuyển nguồn tin về tội phạm đối với hành vi hiếp dâm cháu Y. của Hồ Quốc Thịnh tới Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (cũ) để tiến hành xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Do Nguyễn Trọng Bằng bỏ trốn nên ngày 14/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 (cũ) quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Bằng để tiếp tục truy tìm, xử lý sau.