Khống chế đối tượng vừa trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Nội
Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phường Phú Diễn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, khống chế một đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.
Trước đó, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ trên tuyến Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 21FA-030.17 dùng chân đẩy một xe mô tô khác BKS 29L5-624.18 do một nam thanh niên điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng xác minh nhân thân đối tượng tại chỗ
Ngay lập tức, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi phát hiện sự có mặt của lực lượng Công an, các đối tượng đã vứt xe bỏ chạy nhằm thoát thân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ được một đối tượng là Lê Hữu Sản (SN 1988; trú tại xã Liên Minh, TP Hà Nội). Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Sản khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại địa bàn phường Đông Ngạc.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Đông Ngạc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
15/02/2026 18:10 PM (GMT+7)