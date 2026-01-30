Ông "trùm" buôn lậu ở Tây Ninh - Nguyễn Hoàng Nam đã ra đầu thú

Ngày 30-1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (40 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) ra đầu thú. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã từ tháng 2-2025 về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Nam ra đầu thú sau gần một năm lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ án, Nam được xác định là đối tượng cầm đầu, chỉ huy đường dây buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu quy mô lớn từ Campuchia vào địa phận tỉnh Tây Ninh.

Để vận hành đường dây này, Nam thuê 3 đối tượng khác hỗ trợ việc vận chuyển. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Nam không trực tiếp đi giao hàng mà chỉ đạo "đàn em" đem thuốc lá lậu đến các bưu cục, ngụy trang dưới hình thức hàng hóa ký gửi để chuyển cho các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều 13-11-2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây này và bắt giữ 3 đối tượng do Nam thuê. Hay tin "đàn em" sa lưới, "ông trùm" Nguyễn Hoàng Nam đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong thời gian bị truy nã, Nam lẩn trốn tại TPHCM, thay đổi chỗ ở liên tục và làm nghề thợ hồ cùng nhiều công việc lao động tay chân khác để ẩn mình, tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, vận động gia đình và người thân của Nam, Công an tỉnh Tây Ninh đã thuyết phục được Nam ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này để phục vụ công tác điều tra mở rộng.