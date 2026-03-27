Người đàn ông bị mắc kẹt trong thang máy ở Phú Thọ đã tử vong

Theo đó, khoảng 9h18’ sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc có người bị mắc kẹt trong thang máy tại khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ đã điều động CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đền Hùngcùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường triển khai các biện pháp CNCH.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp cận thang máy để cứu nạn nhân đang bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định một nam giới bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng, tiến hành chống đỡ cấu kiện và tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân N.V.N được các lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao lực lượng CNCH đã nhanh chóng cứu được nạn nhân bị mắc kẹt và đưa ra ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh N.V.N (SN 1979), trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội, công nhân lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình anh H.L, có địa chỉ nêu trên.

Tại bệnh viện mặc dù được các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng, anh N.V.N đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.