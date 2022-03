Vụ án bắt hung thủ trước khi tìm thấy xác nạn nhân: Người đàn ông bí ẩn

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều ngày trôi qua, vụ án bí ẩn tại căn nhà của vợ chồng anh Hải ở tổ 13 phường Sông Hiến (TP Cao Bằng) vẫn rối như canh hẹ. Mặc dù các vết máu tại hiện trường và nhiều chứng cứ khác cho thấy đây là vụ giết người. Những giả thuyết về động cơ, nghi phạm gây án đã được xác minh tỉ mỉ nhưng không đem lại kết quả khả quan.

Chiếc xe bị cầm cố

Sau khi đưa ra 3 giả thuyết về vụ án tại căn nhà vợ chồng anh Triệu Văn Hải (tổ 13, Phố Hiến, TP Cao Bằng), Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành xác minh. Với nghi vấn đầu tiên đây là vụ giết người, cướp tài sản. Mặc dù hai chiếc xe máy của vợ chồng anh Hải đều biến mất, thế nhưng các nhân chứng cho hay vào thời điểm trước, sau vụ việc họ không thấy có người lạ qua lại địa điểm trên. Nhiều đối tượng cộm cán, tiền án, tiền sự trên địa bàn cũng được rà soát nhưng đều không có kết quả.

Với nghi vấn thứ 2 là xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, nợ nần ngoài xã hội hoặc vợ chồng anh Hải tự tạo hiện trường giả để bỏ trốn, cơ quan công an cũng đánh giá rất khó xảy ra. Anh Hải mắc vài khoản nợ, thế nhưng số tiền này không đủ lớn để gây ra án mạng cũng như tự dựng hiện trường để "thoát thân".

Khả năng cuối cùng được các điều tra viên Công an Cao Bằng đặc biệt chú ý. Đó là mâu thuẫn vợ chồng dẫn tới việc chồng hoặc vợ sát hại người kia, đem xác phi tang rồi bỏ trốn.

Một mũi trinh sát phát hiện, trước đó nhiều tháng, anh Hải có đem chiếc xe máy của mình đến tiệm cầm đồ để "đặt". Mặc dù hẹn hai ngày sẽ lấy, tuy nhiên sau đó Hải đã không thực hiện.

Xác định, mấu chốt của vụ án nằm ở chiếc xe máy còn lại của chị H, các trinh sát tiếp tục xác minh, rà soát tất cả các cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh, mở rộng ra tỉnh bạn.

Cuối cùng, tại một tiệm cầm đồ ở tỉnh Bắc Kạn, các trinh sát xác nhận sau khi vụ án xảy ra, có 1 người đàn ông đi xe máy của chị H đến bán lại với giá hơn 10 triệu đồng. Thời điểm ấy, người đàn ông có vẻ đi từ xa, người ướt mưa.

Mặc dù không biết người đó là ai, nhưng những thông tin mà chủ cửa hàng cầm đồ cùng cấp đã giúp các điều tra viên Công an tỉnh Cao Bằng mở ra hướng điều tra rõ ràng và khoanh vùng được đối tượng nghi vấn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Món nợ

Lúc này, mọi sự tập trung được hướng về người chồng chị H là Triệu Văn Hải. Ban chuyên án biết được Hải mới tốt nghiệp một lớp đào đạo chuyên sâu tại Thái Nguyên, chính vì thế anh ta có nhiều mối quan hệ ở tỉnh này.

Tại Thái Nguyên, sau nhiều giờ rà soát, các trinh sát Công an tỉnh Cao Bằng tìm ra một thông tin vô cùng giá trị. Theo đó, một người bạn của Hải cho hay, cách đây vài tháng có gặp Hải. Hải đã cầm của người này 40 triệu đồng với lời hứa xin việc hộ.

Tuy nhiên, sau đó Hải không làm được, cũng không trả lại tiền. Người này vài lần gọi điện hỏi nhưng Hải chỉ khất.

Tổng hợp các nguồn tin, cùng với việc kết quả giám định cho thấy mẫu máu tại nhà Triệu Văn Hải là của 1 người, cụ thể là của chị H (vợ Hải). Công an tỉnh Cao Bằng nhận định, Hải chính là nghi phạm chính của vụ án.

Lúc này, việc truy tìm Hải được đặt lên hàng đầu. Thông qua các mối quan hệ và biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng biết Hải đang ở TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi vào tới nơi, Hải đã "biến mất". Nhận định, Hải sẽ quay ra Bắc lẩn trốn bởi nơi đây anh ta có nhiều mối quan hệ bạn bè, Công an tỉnh Cao Bằng lập tức tung quân chốt chặn, phối hợp với công an các tỉnh bạn ráo riết truy tìm.

Vài ngày sau, Hải được phát hiện đang lang thang tại bến xe Mỹ Đình. Các trinh sát nhận được lệnh bám sát đối tượng, lợi dụng khi gã vào thuê nhà nghỉ đã ập tới khống chế, bắt giữ thành công. Từ lời khai của Hải đã hé lộ một tội ác kinh hoàng.

Kẻ máu lạnh

Hải khai nhận, ngày 30/8/2018 sau khi từ cơ quan về, giữa hai vợ chồng Hải nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là Hải ra tay sát hại chị H. Khi thấy vợ chảy nhiều máu, Hải lấy khăn lau nhưng không hết, gã đưa thi thể chị H vào nhà vệ sinh dùng vòi xịt để rửa.

Biết vợ đã chết, Hải lấy chiếc bao tải màu đen nhét thi thể vợ vào rồi đem ra cầu ném xuống sông Bằng. Sau đó, do lo sợ Hải đã đi xe máy về Bắc Kạn bán và lấy tiền bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Lời khai của Hải trùng khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường, đúng với những thông tin, bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được.

Lúc này, dù Hải đã khai nhận toàn bộ tội lỗi, thế nhưng việc chưa thể tìm ra xác chị H là một khó khăn rất lớn. Suốt nhiều này, Công an tỉnh Cao Bằng thuê thợ lặn tại nơi Hải khai ném xác chị H nhưng không có kết quả.

Hải tại phiên xét xử (ảnh tư liệu)

Thời điểm Hải phi tang xác vợ cũng là lúc mưa lớn, nước lũ tại sông Bằng lên rất cao. Các điều tra viên nhận định, rất có thể xác chị H đã trôi dạt sang tận nước bạn.

Đến ngày 2/10/2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin Công an Trung Quốc phát hiện 1 thi thể nữ giới được nhét trong bao tải có nhiều đặc điểm giống chị H. Ngay lập tức Công an tỉnh Cao Bằng mang theo mẫu ADN sang nước bạn phối hợp. Tại đây, kết quả giám định cho thấy, thi thể nữ giới kia chính là chị H.

Sau khi đưa được thi thể nạn nhân về, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám nghiệm và củng cố vững chắc hơn hành vi giết người của Triệu Văn Hải.

Với tội ác của mình, sau này Hải bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án chung thân.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/vu-an-bat-hung-thu-truoc-khi-tim-thay-xac-nan-nhan-p-cuoi-nguoi-dan-ong-b...Nguồn: https://giadinh.net.vn/vu-an-bat-hung-thu-truoc-khi-tim-thay-xac-nan-nhan-p-cuoi-nguoi-dan-ong-bi-an-va-toi-ac-kho-dung-thu-172220330125007802.htm