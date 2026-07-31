'Thiên đường hạ giới' Cửu Trại Câu trong mắt khách Việt

Nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, cách Thành Đô khoảng 400 km, Cửu Trại Câu là một trong những khu thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1992. Khu danh thắng sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hơn 100 hồ nước khoáng đổi màu theo ánh sáng, hàng chục thác nước và dãy núi cao quanh năm tuyết phủ.

Cuối năm 2024, trong chuyến khám phá Tứ Xuyên, An Ninh, travel blogger đến từ Hà Nội, lần đầu đặt chân đến Cửu Trại Câu. Với anh, khoảnh khắc đứng giữa khung cảnh hồ nước xanh như ngọc, rừng thông phủ tuyết và những dãy núi trắng xóa của "thiên đường hạ giới" là trải nghiệm khó quên trong hành trình.

Khu danh thắng rộng hơn 72.000 ha, chia thành hình chữ Y với ba thung lũng chính là Thụ Chính, Nhật Tắc và Tắc Tra Oa. Du khách tham quan bằng xe buýt nội khu kết hợp đi bộ trên hệ thống lối gỗ xuyên rừng.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh là Hồ Trường Hải, hồ nước tự nhiên lớn nhất trong khu danh thắng, nằm ở độ cao hơn 3.000 m. Bao quanh hồ là những dãy núi phủ tuyết và rừng lá kim xanh thẫm. Mùa đông, một phần mặt hồ bắt đầu đóng băng, phần còn lại vẫn giữ màu xanh lam đậm, "phẳng lặng như gương".

Dọc tuyến tham quan, cứ vài trăm mét lại xuất hiện một hồ nước xanh ngọc. "Tôi liên tục dừng lại chụp ảnh vì khung cảnh thay đổi liên tục, hồ nào cũng đẹp theo một cách riêng", An Ninh nói.

Di chuyển khoảng một km từ hồ Trường Hải, du khách đến hồ Ngũ Sắc, một trong những biểu tượng của Cửu Trại Câu. Hồ nổi tiếng với làn nước đổi sắc từ xanh ngọc, xanh lam đến lục bảo tùy theo ánh sáng, nhờ lớp trầm tích đá vôi và khoáng chất dưới đáy.

Thác Trân Châu cũng là điểm dừng không thể bỏ qua trong hành trình. Nếu mùa hè nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ qua bãi đá vôi rộng, mùa đông nơi đây được bao phủ bởi những cột băng và rèm băng. Xen giữa khối băng, dòng nước vẫn chảy liên tục, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Cửu Trại Câu mùa tuyết.

Thác Nặc Nhật Lãng cũng để lại nhiều ấn tượng với An Ninh. Mùa đông, dòng nước vẫn chảy mạnh, trong khi hai bên thác đã phủ đầy băng tuyết. Anh kể cả nhóm từng loay hoay hỏi đường đến "thác Tôn Ngộ Không" vì chỉ nhớ đây là bối cảnh trong bộ phim Tây Du Ký (1986), khiến người dân địa phương không hiểu cho đến khi nhắc đúng tên Nặc Nhật Lãng.

Khung cảnh hồ Trúc Tiễn, hồ nước nằm giữa rừng lá kim, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim võ hiệp Trung Quốc.

Sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão Noul cuối tháng 7, Cửu Trại Câu tạm thời đóng cửa khu vực từ Hồ Trúc Tiễn trở lên trong thung lũng Nhật Tắc và toàn bộ thung lũng Tắc Tra Oa, nơi có hồ Trường Hải và hồ Ngũ Sắc. Các khu vực còn lại, gồm thung lũng Thụ Chính với thác Nặc Nhật Lãng và thác Trân Châu, vẫn mở cửa đón khách.

Tên gọi "Cửu Trại Câu" có nghĩa là "thung lũng của chín ngôi làng", bắt nguồn từ chín ngôi làng của người Tạng từng sinh sống trong khu vực. Từng được người Tạng xem là vùng đất linh thiêng, Cửu Trại Câu đến nay vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa bản địa qua các ngôi làng, tu viện, cờ cầu nguyện và phong tục của cộng đồng dân tộc Tạng sinh sống quanh khu danh thắng.