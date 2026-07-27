Chợ đêm độc đáo bên dòng Lan Thương ở Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc

Nằm bên sông Lan Thương ở thành phố Cảnh Hồng, thủ phủ của Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), khu chợ đêm Ánh Sao là nơi thu hút khoảng 35.000 lượt khách mỗi ngày.

Nơi đây là sự kết hợp của phố chợ truyền thống, quảng trường giải trí và chợ nổi trên sông. Tận dụng điều kiện khí hậu địa phương và sự hòa quyện phong tục tập quán đa dạng của các vùng đất Mekong, khu chợ mang đến trải nghiệm về đêm sôi động, nhộn nhịp và thư giãn, tích hợp giữa khám phá văn hóa, giải trí, vui chơi, lưu trú và ẩm thực đặc sắc địa phương cũng như các nước Đông Nam Á.

Các loại hoa quả nhiệt đới bán tại chợ đêm Ánh Sao, cùng rất nhiều mặt hàng phong phú khác.

Với lượng khách bộ hành đông đảo, chợ đêm là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động dân gian, biểu diễn nghệ thuật và buôn bán giao thương, cũng là nơi quảng bá văn hóa dân tộc, phát triển du lịch và hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp.

Hiện tại, chợ có gần 3.000 gian hàng và 300 tiểu thương, tạo ra hơn 6.000 việc làm. Mỗi năm, chợ đón hơn 10 triệu lượt khách, đạt tổng giá trị giao dịch hơn 1 tỷ nhân dân tệ.

Một số món ăn Việt Nam cũng xuất hiện tại chợ đêm Ánh Sao.

Lễ hội diễu hành trên sông Lan Thương mỗi dịp lễ quan trọng của người Trung Quốc, như Tết nguyên đán, Lễ hội té nước của người dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, Tết đoan ngọ, Ngày quốc khánh Trung Quốc...

Nơi đây còn là địa điểm nổi tiếng để quay phim, tổ chức các chương trình giải trí và chụp ảnh du lịch, cũng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến Tây Song Bản Nạp.

Chợ đêm Ánh Sao đã được Trung Quốc đưa vào danh sách cụm tiêu dùng du lịch và văn hóa ban đêm cấp quốc gia đợt đầu, khu phố du lịch và giải trí cấp quốc gia, cũng như ví dụ điển hình mang tính đổi mới của kinh tế đêm ở Trung Quốc.

Thiếu nữ người Thái ở Tây Song Bản Nạp thả đèn hoa trên dòng Lan Thương.

Từ ngày 10/2/2025, Trung Quốc đã áp dụng chính sách miễn visa có điều kiện đối với các đoàn khách du lịch từ các nước ASEAN nhập cảnh vào Tây Song Bản Nạp.