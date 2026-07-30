Pedri đi du lịch Trung Quốc sau vô địch World Cup

Ngay sau chức vô địch lịch sử của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Pedro González López, thường được biết đến là Pedri, đã chọn Trung Quốc cho kỳ nghỉ hè ba tuần, kết hợp du lịch và quảng bá thương mại, trước mùa giải mới.

Trong hình là một đoạn Vạn Lý Trường Thành, hệ thống phòng thủ quân sự dài hơn 20.000 km, được xây dựng liên tục từ thế kỷ 3 TCN đến thế kỷ 17 nhằm bảo vệ biên giới phía bắc Trung Quốc. Công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987, là biểu tượng cho sức mạnh chính trị và sự phát triển vượt bậc về công nghệ xây dựng cổ đại.

Tiền vệ của Barcelona và Tây Ban Nha tham quan Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn (ảnh) và thưởng thức một số món ăn địa phương. Sau Bắc Kinh, Pedri còn ghé Tô Châu và Thượng Hải.

Theo website giới thiệu du lịch của Bắc Kinh, Thiên Đàn là nơi các vị hoàng đế hai triều đại Minh - Thanh thực hiện nghi lễ tế trời và cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Phía bắc Thiên Đàn có hình bán nguyệt, phía nam hình vuông. Cấu trúc này thể hiện quan niệm cổ xưa "trời tròn đất vuông".

Trong suốt chuyến đi cùng gia đình, Pedri luôn mặc chiếc áo đấu mới nhất của tuyển Tây Ban Nha với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup các năm 2010 và 2026.

Nhiều người dân địa phương khi nhìn thấy anh đã tìm cách chụp ảnh cùng nhà vô địch World Cup.

Một trong những hoạt động khác là màn trải nghiệm Cuju - trò chơi cổ đại hơn 2.300 năm, được coi là tiền thân của bóng đá. Pedri khoác trang phục truyền thống Trung Quốc, thử các động tác tâng và đưa bóng vào khung thành theo luật chơi truyền thống.

Ngoài ra, anh còn được mời thực hiện nghi thức khai bóng trước trận derby "Tai Lake Derby" giữa hai đội Tô Châu và Vô Tích, trước gần 32.000 khán giả.

"Những ngày khó quên ở Tô Châu", Pedri viết trên trang cá nhân kèm bức ảnh mặc Hán phục.

Hình ảnh anh hiện xuất hiện nhiều nơi ở Trung Quốc khi là một trong những đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang thể thao Đức.

Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử hôm 20/7 sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Pedri vào sân trong hiệp hai, góp phần giúp đội tuyển Tây Ban Nha bảo toàn chiến thắng.