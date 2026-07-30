3 món canh dưỡng gan, giải nhiệt, giúp da hồng hào trong ngày hè nóng nực

Ngày hè nóng bức dễ khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém, làn da kém sức sống… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tăng cường rau xanh, củ quả tươi trong bữa ăn hằng ngày giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Từ đó, chúng giúp tăng cường miễn dịch, duy trì chức năng gan và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cùng việc thực hiện lối sống lành mạnh, uống đủ nước, bổ sung những món canh thanh mát, dễ chế biến cũng là lựa chọn phù hợp trong mùa hè. Dưới đây là 3 món canh vừa dễ nấu, vừa giúp thanh nhiệt, bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau những ngày nắng nóng.

Mọi người có thể tham khảo cách chế biến của mẹ đảm Thanh Giang dưới đây để đổi vị cho gia đình vừa giải nhiệt, giúp dưỡng gan và da hồng hào hơn.

Canh sườn, củ sắn dây và đậu đỏ món canh giải nhiệt tốt cho gan và da hồng hào

Nguyên liệu:

+ 1 đoạn củ sắn dây

+ 100gr đậu đỏ

+ 1 củ cà rốt

+ 1 bắp ngô

+ 4 củ mã thầy

+ Trần bì, vài lát gừng

+ Gia vị: muối, mì chính, mắm.

Cách làm:

Sắn dây làm sạch vỏ, rửa sạch, cắt thành miếng có độ dày vừa phải. Các nguyên liệu bắp ngô, cà rốt, mã thầy, gừng… cũng đem làm sạch, cắt miếng vừa phải. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước thích hợp và hầm trong khoảng 1 tiếng.

Món canh đơn giản hoàn thành với nước dùng trong và hơi vàng.

Món canh sườn, củ sắn dây và đậu đỏ được làm từ các nguyên liệu có tác dụng giúp thanh nhiệt và kiện tỳ vị.

Canh bắp cải cuộn thịt băm

Nguyên liệu:

+ Bắp cải

+ 300gr thịt băm

+ Hành lá

+ Cà rốt

+ Gia vị thông thường

Cách làm:

Bước 1: Hành khô băm nhỏ, cà rốt chia hai phần (một phần băm nhuyễn trộn nhân, phần còn lại tỉa hoa để trang trí). Đầu hành đem băm nhỏ, còn phần lá đem luộc sơ để làm dây buộc cuộn.

Bắp cải tách ra, bỏ cuống và đem luộc qua trong nước sôi 30–60 giây rồi cho ngay vào nước lạnh giữ màu xanh. Sau đó, tác lá to và cắt bỏ bớt phần sống dày để dễ cuộn.

Bước 2: Cho thịt băm, cà rốt băm, hành lá băm, tiêu xay và hạt nêm vào trộn đều đến khi hỗn hợp kết dính, dẻo.

Bước 3: Cắt lá bắp cải thành miếng vừa tay, cho nhân thịt vào giữa, gấp mép hai bên và cuộn tròn đều tay. Dùng hành lá đã trụng buộc một vòng quanh cuộn để cố định và tạo điểm nhấn. Cứ làm lần lượt đến khi hết phần nhân là được.

Bước 4: Cho lượng nước vừa đủ đun sôi, nếu còn nhân thịt dư có thể vo viên thả vào nồi, thêm cà rốt tỉa hoa vào. Nêm gia vị vừa miệng và hớt phần bọt trong quá trình đun để nước trong hơn. Tiếp đó, thả nhẹ từng cuộn bắp cải vào, đun lửa nhỏ khoảng 10 phút để thịt chín và cuộn thấm vị.

Trước khi tắt bếp, rắc hành lá đã được thái nhỏ vào cho thơm. Múc từng cuộn bắp cải ra tô, chan nước canh nóng, thêm lát cà rốt tỉa hoa cho bắt mắt là thưởng thức.

Canh bắp cải cuộn thịt băm dễ làm mà ngon miệng

Canh cá diếc hầm dạ dày, hạt sen

Nguyên liệu:

+ 1 con cá diếc

+ 30gr phục linh

+ 100 hạt sen

+ 300g củ mài

+100g dạ dày lợn

+ Vài lát gừng

+ Gia vị thông thường

Cách làm:

Cá diếc làm sạch, thấm khô nước rồi đem chiên cho vàng đều 2 mặt. Cho một lượng nước đủ dùng vào đun sôi rồi cho cá, thêm dạ dày đã cắt miếng nhỏ, nấm phục linh, hạt sen và và củ mài vào nấu trong khoảng 30 phút. Kiểm tra thấy các nguyên liệu chín mềm, nước dùng chuyển màu trắng là được.

Thưởng thức món canh này giúp cơ thể cân bằng, dễ ngủ, da đẹp hơn. Dạ dày có tính bình, vị ngọt, tác dụng kiện tỳ, ích vị; nấm phục linh trừ thấp; hạt sen an thần, củ mài bảo vệ tỳ vị…

Canh cá diếc hầm dạ dày, hạt sen giúp cơ thể cân bằng, dễ ngủ, da đẹp hơn