Có một Nhật Bản rất khác

Cầu Seto Ohashi nối liền hai tỉnh Okayama và Kagawa, bắc qua 5 hòn đảo nhỏ ở biển nội địa Seto. Ảnh: Yoshinori Okada.

Nhật Bản trong mắt của nhiều du khách Việt thường gắn với Tokyo sôi động, Kyoto cổ kính hay núi Phú Sĩ phủ tuyết. Nhưng khi đến Okayama tôi bắt gặp một diện mạo khác của đất nước này: bình yên, chậm rãi và gần gũi hơn.

Okayama có địa hình đa dạng với sự kết hợp rõ rệt giữa vùng núi cao, cao nguyên, đồng bằng phù sa và vùng bờ biển đảo

Nằm ở vùng Chugoku, phía Tây đảo Honshu, Okayama được biết đến với tên gọi “Xứ sở của nắng”. Tên gọi ấy càng trở nên rõ ràng trong những ngày tôi có mặt tại đây vào những ngày cuối tháng 7, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt 35 độ C, giữa trưa nắng gay gắt không thua gì miền Trung Việt Nam. Dù không phải vào mùa đẹp nhất trong năm, không có hoa anh đào phủ hồng các lối đi những hành trình qua Kurashiki, Yunogo, Kojima và thành phố Okayama cũng đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thực sự khác biệt.

Phố cổ Kurashiki gi ữa cái nắng hơn 35 độ C

Khu phố cổ Kurashiki Bikan - nơi còn lưu giữ những dãy nhà mang dấu ấn kiến trúc từ thời Edo.

Khu phố cổ dài chừng 300 m với những ngôi nhà cổ tường trắng, mái ngói xám và khung gỗ sẫm màu nằm san sát nhau. Hàng liễu xanh rủ xuống mặt nước, tạo thành những khoảng bóng mát hiếm hoi giữa buổi trưa. Các cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh trở thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và chụp ảnh của nhiều du khách.

Giống phố cổ Hà Nội, Kurashiki không chỉ là không gian được bảo tồn mà vẫn duy trì nhịp sống thường nhật. Trong những căn nhà cổ, người dân vừa sinh sống, vừa mở cửa hàng bán đồ thủ công, bánh truyền thống và các sản phẩm lưu niệm.

Kurashiki vẫn mang vẻ đẹp riêng, rực rỡ, đông vui và đủ sức níu chân du khách.

Đến Yunogo Onsen, thưởng thức tiệc Kaiseki

Rời Kurashiki, chúng tôi di chuyển đến Yunogo Onsen, vùng núi rừng có khu suối khoáng hơn 1.200 năm.

Khác với không khí đông đúc tại phố cổ, buổi chiều ở Yunogo Onsen mang đến cảm giác yên bình. Những con phố nhỏ, nhà nghỉ truyền thống và nhịp sống chậm tạo nên không gian yên ả, thơ mộng.

Sau một ngày di chuyển dưới cái nắng hơn 35 độ C, ngâm mình trong làn nước khoáng nóng đem lại cảm giác thư giãn rõ rệt.

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức tiệc Kaiseki, loại hình ẩm thực truyền thống gồm nhiều món nhỏ được phục vụ lần lượt.

Mỗi món sử dụng một loại bát, đĩa và có cách trình bày riêng. Khẩu phần không lớn nhưng đa dạng, chú trọng sự cân bằng về màu sắc, hương vị và nguyên liệu. Trên bàn ăn có sự kết hợp của cơm, canh, rau, cá, thịt bò cùng nhiều món được chế biến theo mùa.

Hương vị các món nhìn chung nhẹ, không sử dụng quá nhiều gia vị để giữ đặc trưng tự nhiên của nguyên liệu.

Không chỉ món ăn, thứ tự phục vụ, cách đặt bát đĩa và nhịp độ của bữa ăn cũng thể hiện sự chỉn chu, tinh tế của ẩm thực Nhật Bản.

Tìm hiểu dấu ấn văn hóa tại đền Kibitsu

Đền Kibitsu - công trình tôn giáo nổi tiếng tại Okayama. Ngôi đền nằm giữa không gian nhiều cây xanh, nổi bật với mái gỗ lớn và kiến trúc truyền thống. Hành lang gỗ dài quanh đền mang lại cảm giác trang nghiêm, tĩnh lặng.

Từng khóm cây, mặt hồ và lối đi đều được chăm sóc kỹ lưỡng.

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá phòng đang chuyển sắc vàng, rải thành từng mảng trên lối đi. Có những thân cây đã già, cành gần như trơ trụi, nhưng dưới gốc, cỏ non và cây bụi vẫn xanh tốt.

Công viên đón tiếp hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, tôi đi sau những người Nhật và nhận thấy họ bước đi chậm rãi, trò chuyện vừa đủ nghe, không ảnh hưởng đến không gian chung.

“Lâu đài quạ đen” giữa thành phố Okayama

Từ vườn Korakuen, du khách có thể quan sát lâu đài Okayama nằm bên kia sông Asahi. Công trình gây ấn tượng với phần ngoại thất màu đen, tương phản với những chi tiết trang trí màu vàng. Màu sắc đặc trưng khiến công trình còn được biết đến với tên gọi “lâu đài quạ”.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, lâu đài ngày nay đã được phục dựng và trở thành một trong những biểu tượng của thành phố.

Bên trong là không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, kiến trúc và đời sống của Okayama qua các thời kỳ. Từ trên cao, du khách có thể nhìn ra dòng sông, vườn Korakuen và một phần thành phố.

Dạo phố đêm quanh ga Okayama

Những con phố quanh ga Okayama về đêm trở nên sôi động dưới ánh đèn của các nhà hàng, quán rượu và biển hiệu san sát.

Buổi tối ở Okayama luôn sôi động và giàu sức sống.

Các nhà hàng mang phong cách truyền thống nằm xen giữa những tòa nhà hiện đại, bên ngoài treo đèn lồng và bảng giới thiệu món ăn.

Du ngoạn Okayama không cần đợi đến mùa đẹp nhất

Khảo sát khả năng xây dựng những tuyến du lịch chuyên sâu, đưa du khách Việt đến các điểm đến mới ở Nhật Bản, đại diện Vietravel Hà Nội cho biết: “Khảo sát không phải là bước cuối cùng của một chuyến đi, mà là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng một sản phẩm du lịch chất lượng”.

Phố cổ Kurashiki.

Đại diện Cục Xúc tiến Du lịch tỉnh Okayama cũng nhận định: “Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng đối với Okayama”.

Ở Okayama, mỗi điểm dừng chân đều mở ra một sắc thái riêng: Nét cổ kính của Kurashiki, sự thư thái tại Yunogo Onsen, vị ngọt của đào vừa hái, vẻ phóng khoáng của biển Seto và khoảng xanh yên bình giữa lòng thành phố.

Không có sắc phong vàng, đỏ và cũng chưa phải mùa đẹp nhất, Okayama vẫn cuốn hút bởi nhịp sống chậm rãi, cảnh quan đa dạng cùng sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại.