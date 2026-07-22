Ngôi làng gần 600 năm tuổi đẹp như tranh vẽ ở độ cao 100m giữa núi rừng

Ngôi làng Huangling rực rỡ màu sắc vào mùa thu. Ảnh: CGTN

Nằm cheo leo trên vách núi cao khoảng 100m, làng Huangling, huyện Wuyuan, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, là một ngôi làng đẹp như tranh vẽ với lịch sử gần 600 năm.

Tên gọi Huangling bắt nguồn từ những cánh rừng tre xanh tốt bao quanh ngôi làng.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, người dân địa phương từ lâu đã hình thành tập quán phơi nông sản trên những thanh xà gỗ nhô ra từ mái nhà. Phương thức này được gọi là "shaiqiu" trong tiếng Trung và trở thành nét đặc trưng của Huangling.

Khi nhìn từ trên cao, cả ngôi làng hiện lên như một bức tranh với những mảng màu đỏ, vàng, cam rất rực rỡ.

Một trong những công trình cải tạo ở ngôi làng cổ Huangling. Ảnh: SFAP

Theo truyền thống, vào mùa thu, các loại nông sản mới thu hoạch như ớt, ngô và lúa được cho vào những nia tre lớn rồi đặt trên các giàn phơi treo. Cách làm này giúp nông sản được hong khô tự nhiên và bảo quản để sử dụng trong mùa đông.

Ngày nay, tập quán phơi nông sản không còn chỉ diễn ra vào mùa thu. Mùa xuân, người dân phơi lá trà; mùa hè, họ phơi cà tím và các loại đậu. Sự thay đổi của các loại nông sản theo từng mùa tạo nên bức tranh nhiều màu sắc cho toàn bộ ngôi làng, theo CGTN.

Trước đây, Huangling từng có nhiều ngôi nhà xuống cấp và những thửa ruộng bậc thang bị bỏ hoang. Từ năm 2009, ngôi làng được triển khai hàng loạt dự án trùng tu.

Chỉ trong vài năm, Huangling đã chuyển mình từ một ngôi làng nghèo trở thành điểm đến nổi bật của du lịch nông thôn. Người dân có thêm nguồn thu từ các hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và vận chuyển phục vụ khách du lịch.

Lượng khách đến Huangling tăng lên qua nhiều năm. Thu nhập bình quân hằng năm của người dân cũng tăng từ khoảng 3.500 nhân dân tệ (13,5 triệu đồng) trước khi phát triển du lịch lên hơn 50.000 nhân dân tệ (194 triệu đồng).

Khung cảnh ngôi làng cổ Huangling. Ảnh: SFAP

Đến Huangling, du khách không chỉ được ngắm những cánh đồng hoa cải vàng vào mùa xuân và khung cảnh "shaiqiu" rực rỡ vào mùa thu. Du khách còn có thể tham quan công viên băng tuyết trong nhà đầu tiên và duy nhất của huyện Wuyuan để chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng.

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc đưa Huangling vào danh sách "Những ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023".

Hiện nay, làng Huangling nổi tiếng khắp thế giới, từng đăng cai các hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn.