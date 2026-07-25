Tàu xuyên núi trên cung đường đẹp nhất Việt Nam

Tuyến đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 1.726 km, trong đó đoạn vượt đèo Hải Vân dài hơn 21 km được nhiều du khách đánh giá đẹp nhất. Đường ray men theo sườn núi, xuyên qua các đường hầm, băng qua cầu cạn. Sau những khúc cua ôm vách đá, tàu vào Đà Nẵng, mở ra khung cảnh núi rừng và biển cả cùng lúc qua ô cửa tàu.

Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy theo hai chiều Bắc - Nam, đi qua đèo Hải Vân. Các chuyến khởi hành từ Huế hoặc Đà Nẵng vào ban ngày được du khách lựa chọn nhiều nhất để ngắm cảnh. Ngành đường sắt cũng khai thác tuyến tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung", nối Huế với Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu tham quan và thưởng ngoạn phong cảnh trên cung đường ven biển nổi tiếng này. Ảnh: Linh Huỳnh

Trong ảnh là toàn cảnh vịnh Lăng Cô nhìn từ chân đèo Hải Vân.

Vịnh Lăng Cô cách trung tâm Huế hơn 60 km và Đà Nẵng khoảng 20 km, dài khoảng 42,5 km. Nằm dưới chân đèo Hải Vân, vịnh vẫn giữ được vẻ đẹp gần như nguyên sơ với bãi biển thoải, nước trong xanh và hệ sinh thái phong phú. Năm 2009, Lăng Cô được Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Mùa hè là thời điểm cung đường này đẹp nhất khi trời trong, tầm nhìn xa và biển có màu xanh ngọc. Ảnh: Linh Huỳnh

Tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng có 12 ga, trong đó 9 ga phục vụ đón, trả khách gồm Huế, Hương Thủy, Truồi, Cầu Hai, Thừa Lưu, Lăng Cô, Kim Liên, Thanh Khê và Đà Nẵng; ba ga còn lại nằm trên khu vực đèo Hải Vân, chủ yếu phục vụ vận hành đường sắt.

Thời gian chạy tàu khu đoạn Huế - Đà Nẵng khoảng 3,5-4 giờ so với thời gian di chuyển đường bộ khoảng 2 giờ.

Đường sắt qua đèo Hải Vân quanh co theo sườn núi, có 6 hầm chui và 18 cây cầu, trong đó hầm ngắn nhất dài 85 m, hầm dài nhất khoảng 600 m.

Đoàn tàu chạy qua cầu vòm Đồn Cả (ảnh), công trình hơn 100 năm tuổi được xây dựng cùng tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng. Cầu có kết cấu mái vòm bằng đá, bắc qua khe suối ở độ cao khoảng 20 m, dài gần 100 m, là một trong những điểm nhấn kiến trúc trên cung đường vượt đèo Hải Vân.

Đèo Hải Vân là nơi dãy Trường Sơn vươn ra biển, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm có với núi rừng, biển cả và mây trời hòa quyện. Dọc cung đường, rừng nguyên sinh phủ kín sườn núi. Những vách đá dựng đứng nối tiếp các khúc cua ôm biển, bên dưới là làn nước xanh của vịnh Lăng Cô và vịnh Đà Nẵng. Sự chuyển tiếp liên tục giữa rừng, núi, biển và các đường hầm xuyên đá khiến Hải Vân được xem là một trong những cảnh quan ấn tượng nhất Việt Nam.

Một đoạn đường sắt uốn lượn giữa thảm thực vật xanh tốt trên đèo Hải Vân. Ảnh: Linh Huỳnh

Tạp chí du lịch Travel + Leisure ngày 5/7 giới thiệu tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam là một trong những hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới, đồng thời gợi ý du khách không nên đi thẳng từ Hà Nội đến TP HCM mà chia chuyến đi thành nhiều chặng để khám phá các điểm đến dọc đường.

Tạp chí đánh giá đoạn đường từ Huế đến Đà Nẵng đẹp nhất tuyến khi đoàn tàu vượt đèo Hải Vân, men theo sườn núi với một bên là biển.