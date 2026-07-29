Sơ tán khẩn cấp hơn 2.300 người khỏi 'thiên đường hạ giới'

Theo People, trận mưa lớn gây lũ bùn bất ngờ xảy ra tại danh thắng Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chiều 26/7 khiến hoạt động du lịch buộc tạm dừng.

Cụ thể, khoảng 15h50 ngày 26/7, một trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ bùn đá tại một số khu vực của danh thắng Cửu Trại Câu, làm gián đoạn một số tuyến đường và cản trở việc di chuyển của du khách.

Du khách được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi bùn, đất đá lở. Ảnh: People.

Lũ bùn bất ngờ đổ xuống khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Một du khách cho biết tuyến đường dưới chân núi bị đất đá và bùn đất chặn kín, xe cứu hộ gặp khó, du khách buộc phải xuống xe và đi bộ sơ tán. Quãng đường đi bộ dài hơn 3 km.

Ban quản lý Khu danh thắng Cửu Trại Câu đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với công tác phòng chống lũ và thiên tai địa chất, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ triển khai công tác ứng cứu.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên Ban quản lý được huy động, phối hợp với các lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, công an, giao thông, văn hóa - du lịch, đội cứu hộ rừng cùng người dân địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Hơn 1.500 người cùng trên 20 phương tiện, máy móc chuyên dụng như máy xúc và máy đào được triển khai để dọn bùn đất, khơi thông tuyến đường và tổ chức sơ tán. Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán hơn 2.300 du khách đến các điểm an toàn gần nhất để tránh thiên tai.

Southern Metropolis Daily đưa tin, du khách cuối cùng mắc kẹt trong khu thắng cảnh suốt 7-8 tiếng, đến tối mới di chuyển được ra ngoài.

Các đơn vị cũng bắt tay vào đánh giá quy mô dòng bùn đá, mở các lối đi tạm tại những đoạn đường bị chia cắt, đồng thời tổ chức sơ tán theo từng đợt. Đường tạm được sửa chữa, cầu tạm được lắp đặt nhằm bảo đảm việc đưa đón du khách diễn ra thuận lợi.

Tổng cộng 127 lượt phương tiện được huy động phục vụ công tác trung chuyển, đưa khách đến ga tàu và vận chuyển giữa các điểm tập kết.

Đến đêm, toàn bộ du khách mắc kẹt đã được đưa ra khỏi khu danh thắng an toàn, không ghi nhận thương vong.

Ban quản lý cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch tham quan từ ngày 27/7. Theo đó, khu vực phía trên hồ Trúc Hải và toàn bộ thung lũng Tắc Tra tạm ngừng đón khách.

Trong ngày 27/7, Cửu Trại Câu miễn phí toàn bộ vé vào cổng và vé xe tham quan cho du khách tới trải nghiệm những khu vực không ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng người quan tâm đến khu du lịch này vẫn rất đông, đến ngày 28/7 đã hết vé miễn phí.

Cửu Trại Câu được ví như "thiên đường hạ giới", được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1992, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.