Nước Mỹ 'đáng yêu hơn tưởng tượng' nhờ World Cup

Người nước ngoài đến Mỹ xem World Cup 2026 đã được trải nghiệm những điều đặc trưng: lần đầu nếm thử gà rán Raising Cane's, tham quan trạm dừng nghỉ lớn như trung tâm mua sắm Buc-ee's, và nhận ra hầu như mọi thứ ở Mỹ đều rất lớn. Cái nhìn của họ về Mỹ tích cực hơn nhiều so với những hiểu biết trước đây thông qua truyền thông hay mạng xã hội.

Từ khắp các châu lục, hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội của cổ động viên về World Cup đều có chung quan điểm: người Mỹ rất hiếu khách. Người dân cùng fan nước ngoài tụ tập tại các quán bar, diễu hành trên đường phố và hò hét trong sân vận động.

Sebastian Reader, 28 tuổi, từ London (Anh), từ lâu đã yêu thích văn hóa Mỹ nên sắp xếp công việc để có chuyến du lịch ba tháng dịp World Cup. Anh theo chân đội tuyển Anh mọi nơi và đều nhận được sự thân thiện từ người địa phương, không chỉ ở những thành phố lớn như Chicago và Boston mà cả ở bang ít dân như Arkansas.

Tại Dallas, một người quen trong nhà hàng Mexico đã dẫn anh xem chiếc xe bán tải, nổ máy, rồ ga để anh nghe tiếng động cơ. Một người khác Reader gặp trong quán bar đã mời anh cùng bạn về hiên nhà mình, ngồi trò chuyện về phim ảnh và thể thao đến 2h.

"Đó là trải nghiệm đậm chất Mỹ ở Dallas. Anh ấy có một không gian đúng kiểu Mỹ, gồm một chiếc TV đặt ngoài trời, một tủ lạnh đầy bia, những chiếc đèn bắt côn trùng lớn và chiếc quạt khổng lồ", Reader nói.

Các cổ động viên Tây Ban Nha tại World Cup. Ảnh: AP

Harry Gunns, 30 tuổi, từ London, đã đến bang Texas và Californian năm ngoái. Chỉ khi sang Mỹ dịp World Cup, anh mới thực sự cảm nhận được "lòng hiếu khách đến mức tuyệt đối" từ các tài xế Uber cho đến nhân viên khách sạn. Nhiều người Mỹ còn lên mạng xã hội gợi ý địa điểm nên tham quan và những nơi ăn uống cho khách tới World Cup. Một số người còn mời Gunns đến nhà dùng bữa do chính họ nấu.

"Cảm giác như ở nhà ngay từ lúc đặt chân đến. Ở Anh, thường phải mất một khoảng thời gian để mọi người cởi mở nhưng ở đây, điều đó gần như ngay lập tức", Gunns nói.

Victoria Phillips-Hunter đến từ Carlisle, Anh, không ngớt lời khen đội ngũ nhân viên ngành dịch vụ, nhà hàng - khách sạn ở Mỹ khi bản thân từng làm việc trong ngành này.

"Tôi hoàn toàn hiểu lý do nhân viên ở Mỹ làm việc và sống dựa vào tiền tip bởi họ xứng đáng. Họ khiến bạn muốn ở lại đó và bạn biết họ đã nỗ lực 100% để chăm sóc khách hàng", Phillips-Hunter, 34 tuổi, nói.

Nhiều du khách đổ lỗi cho truyền thông đã tạo ra cảm giác chia rẽ chính trị ở Mỹ và cho biết trải nghiệm thực tế khác hẳn. Phillips-Hunter từng lo lắng trước chuyến đi vì những video xem trên mạng xã hội về việc mọi người bị lôi ra khỏi xe hoặc bị nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế ở Mỹ tuyệt vời đến mức cô hy vọng có chuyến đi dài ngày hơn.

Gunns tin một số người đã tẩy chay nước Mỹ vì chính trị. Anh nghĩ truyền thông thường tạo ấn tượng người Mỹ rất tự hào về quốc gia. Điều đó tốt nhưng đôi khi bị khắc họa thành việc họ không thích hoặc không dễ chấp nhận những người từ nơi khác.

"Thực tế hoàn toàn trái ngược", anh nói.

Còn với Reader, dù ban đầu đến đây và chuẩn bị tâm lý sẽ chứng kiến sự phân cực chính trị, anh lại thấy người Mỹ đều rất thân thiện. Người Mỹ tò mò việc anh nghĩ gì về Trump hay về văn hóa chuộng xe hơi của Mỹ trái ngược với hệ thống giao thông công cộng của London. Anh giải quyết vấn đề đó bằng một quyết định đơn giản mà bản thân luôn tuân thủ: Tránh các cuộc trò chuyện về chính trị. Đó cũng là điều mà nhiều người Mỹ hiểu.