Khách xem World Cup 'khó hiểu' với văn hóa tiền boa ở Mỹ

Geoff Pryor, du khách Anh đang đi du lịch khắp nước Mỹ để theo dõi giải đấu, cho biết ông hiểu việc để lại tiền boa cho dịch vụ tốt, nhưng cảm thấy "kỳ lạ" khi mua một chai nước cũng bị gợi ý đưa tiền boa.

"Họ cố đòi tiền tip dù chẳng phải làm gì", ông nói. Dù thừa nhận sự bất hợp lý khi bị hỏi tiền tip lúc mua nước đóng chai, ông Pryor vẫn chấp nhận trả khoản phí này tại các nhà hàng truyền thống.

"Tôi hiểu rằng họ không được trả lương cao như ở Anh, nhưng nhìn chung chất lượng dịch vụ ở đây tốt, nên khi họ làm tốt, họ xứng đáng nhận được tiền tip", ông Pryor nói.

Tại Mỹ, nhân viên tại một số nhà hàng và quán bar được trả mức lương cơ bản hơn 2 USD mỗi giờ. Họ phụ thuộc vào khoản tiền tip tương đương 20% tổng hóa đơn từ khách hàng để đảm bảo thu nhập. Áp lực này đã đẩy cả thực khách lẫn các cơ sở dịch vụ vào thế khó xử. Trong khi du khách quốc tế cảm thấy bị làm phiền, các chủ cơ sở dịch vụ tại Mỹ lại than phiền phần lớn khách du lịch đến Mỹ dịp World Cup tiết kiệm tiền boa, khiến nhân viên của họ bị hụt thu nhập.

Hai cổ động viên người Australia, Chris O'Flynn và Robert McNamara, cho biết giá vé xem các trận đấu bóng đá tăng cao đã làm cạn kiệt ngân sách của họ, và việc phải trả thêm tiền tip càng đẩy chi phí lên cao.

"Tôi thấy khó hiểu về lý do tồn tại của văn hóa này. Ở Australia, mọi chi phí đều được tính trọn gói và bạn chỉ cần thanh toán đúng số tiền đó", Chris O'Flynn và cho biết tại Mỹ, nhân viên chủ động yêu cầu hoặc kỳ vọng nhận được tiền tip. "Đôi khi du khách không biết phải đưa bao nhiêu".

Hai cổ động viên Australia Chris O'Flynn (trái) và Robert McNamara (phải).

Đồng quan điểm, McNamara cho biết dù luôn cố gắng tôn trọng và "nhập gia tùy tục", văn hóa tiền tip tại Mỹ vẫn là một cú sốc lớn đối với khách du lịch. Nhân viên kỳ vọng nhận tiền boa sau mỗi ly đồ uống khiến tổng chi phí đội lên nhiều.

"Việc mua một món đồ và phải tự động cộng thêm 5 USD là điều rất khó chấp nhận", ông McNamara nói.

Bà Maiko Asahi, du khách từ Tokyo, Nhật Bản, đến Dallas cùng gia đình, cho biết tiền boa là khái niệm xa lạ tại quê nhà.

"Giá dịch vụ gốc tại Mỹ vốn đã rất đắt đỏ, khi cộng thêm tiền tip thì chi phí trở nên quá tải", bà Asahi nói.

Đồng quan điểm về gánh nặng chi phí, ông Akihiro, một du khách Nhật Bản khác đang đi du lịch cùng con trai, chia sẻ bữa ăn trung bình tại nhà hàng Mỹ có giá khoảng 30 USD. Khi phải cộng thêm 13-20% tiền boa, khoản phát sinh này tương đương giá tiền của một suất ăn hoàn chỉnh.

Sự tính toán và tâm lý e dè của du khách quốc tế đã tạo nên một làn sóng phản ứng ngược từ phía các nhà cung cấp dịch vụ tại Mỹ.

Tại Brooklyn, New York, quán bar thể thao Banter thường xuyên đón lượng lớn khách du lịch Anh và châu Âu dịp World Cup. Đây là nơi chứng kiến rõ nhất sự xung đột văn hóa này. Ông Chris Keller, chủ quán, cho biết nhóm khách này thường đưa tiền tip rất ít hoặc không đưa.

"Tình trạng này luôn xảy ra và không thể tránh khỏi, họ luôn thiếu tiền tip hoặc giả vờ như không biết quy định này", ông Keller nói. Ông đã thay đổi hệ thống quản lý, yêu cầu khách đặt bàn trước phải thanh toán trước tiền đồ uống, bao gồm cả phí dịch vụ. Biện pháp này nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhân viên quán.

Hóa kèm thông tin tiền boa tại Mỹ. Ảnh: bostonglobe

Bà Ann Calimano, chủ nhà hàng Hurley's tại thành phố New York, cho biết lượng khách quốc tế tăng đột biến đã giúp cơ sở tăng trưởng doanh thu trong mùa thấp điểm. Tuy nhiên, khác biệt về văn hóa khiến nhiều người không quen với luật bất thành văn này.

Tại châu Âu, phí phục vụ được bao gồm trong giá bán trên thực đơn, nên khi sang Mỹ, nhiều du khách vẫn giữ thói quen thanh toán đúng số tiền trên hóa đơn rồi rời đi. Bà Calimano cho biết, đối với những hóa đơn lớn lên tới 600 USD mà khách không để lại tiền boa, nhân viên phục vụ phải trao đổi trực tiếp với khách để giải thích phí dịch vụ chưa bao gồm trong giá thực đơn.

Bản chất của những xung đột này xuất phát từ việc mức lương tối thiểu cho nhóm nhân viên ngành dịch vụ có sự phân hóa theo từng bang tại Mỹ. Tại Los Angeles, California, mức lương cơ bản cho nhân viên có nhận tiền tip thuộc nhóm cao nhất, khoảng 16,20 USD mỗi giờ.

Ông Joseph Pitruzelli, chủ nhà hàng Wurstküche tại trung tâm Los Angeles, cho biết họ duy trì mức tiền boa gợi ý "ở ngưỡng vừa phải" 10-20%. Nhiều nơi khác gợi ý mức 20-30%. Tại nhà hàng của ông Pitruzelli, toàn bộ tiền boa thu được sẽ phân phối đều cho tất cả các khâu, từ nhân viên rửa bát, đầu bếp cho đến nhân viên phục vụ, để đảm bảo tính công bằng.

Bà Rosa Thurnher, thành viên ban quản trị Hiệp hội các nhà hàng độc lập tại Mỹ, cho hay mức tiền tip kỳ vọng 20% tại Mỹ là đặc thù bắt nguồn từ cấu trúc tiền lương tối thiểu. Tại Atlanta, Georgia, mức lương tiền mặt tối thiểu mà chủ lao động trả cho một nhân viên phục vụ là 2,13 USD mỗi giờ. Nếu tổng tiền boa và tiền lương không đạt mức tối thiểu của bang là 7,25 USD, chủ lao động phải bù phần chênh lệch.

Bà Thurnher cho hay nếu không có tiền tip từ khách hàng, nhân viên ngành dịch vụ tại các khu vực này không thể đảm bảo mức sống tối thiểu. Dù chính quyền các bang có thẩm quyền lập pháp để nâng mức lương cơ bản, Chính phủ Mỹ vẫn xem tiền tip là một phần cấu thành cốt lõi và mang tính mặc định trong thu nhập hợp pháp của người lao động ngành dịch vụ.