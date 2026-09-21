Lòng heo đừng luộc hay nấu cháo, đem xào với bún thành món ngon hấp dẫn, ăn là nghiền

Nếu đã quen với món cháo lòng hay lòng heo luộc, bạn có thể thử làm món này đặc biệt thơm ngon, lạ miệng. Bún nghệ xào lòng là món ăn dân dã nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt với màu vàng óng của nghệ, vị cay thơm của ớt và mùi rau răm đặc trưng.

Lòng heo được sơ chế kỹ, xào săn cùng nghệ tươi, tỏi sả rồi trộn với bún tươi mềm dai, tạo nên hương vị đậm đà, thơm nức và rất vừa miệng.

Từng sợi bún vàng óng quyện với miếng lòng giòn ngon, cay cay, thơm nồng, ăn nóng cực kỳ cuốn miệng và dễ dàng trở thành món ăn đổi vị cho cả gia đình. Dân Việt giới thiệu cách làm của món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 500g cuốn đuôi heo

- 400–500g bún tươi

- 2 củ nghệ tươi lớn

- 2–3 trái ớt tươi

- tỏi sả.

- 1 nắm rau răm

- Ớt bột hoặc ớt khô tùy thích

- Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, dầu ăn

Cách làm:

- Sơ chế lòng: Lòng lộn và rửa kỹ với muối + chanh/giấm, bóp sạch rồi rửa lại nhiều lần. Chần nhanh qua nước sôi có vài lát gừng hoặc sả. Để ráo rồi cắt miếng vừa ăn.

- Ướp lòng: Nghệ tươi giã nhỏ với ớt cho vào lòng. Nêm chút nước mắm, hạt nêm, đường và tiêu. Trộn đều, ướp 30 phút đến 1 tiếng.

- Xào lòng: Phi thơm tỏi + sả, cho lòng vào xào trên lửa lớn. Đảo nhanh tay đến khi lòng săn lại, nghệ áo vàng đẹp và gia vị thấm đều.

- Trộn bún: Cho bún tươi vào chảo, đảo nhẹ để bún quyện với phần lòng xào nghệ và nước gia vị. Nêm lại cho vừa ăn. Cuối cùng cho rau răm + ớt vào đảo đều rồi tắt bếp.

*Lưu ý: Bún chỉ nên cho vào sau cùng và đảo vừa đủ để bún không bị nát.

Một đĩa bún nghệ xào lòng nóng hổi, vàng thơm, cay cay, thơm mùi rau răm… rất hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến lòng heo!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.