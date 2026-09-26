Khu chợ lâu đời ở Hưng Yên bán đủ món ngon rẻ, 8 chiếc bánh chỉ 10.000 đồng

Cách Hà Nội khoảng 120km, chợ Lụ là một trong những điểm đến hấp dẫn ở thôn An Thái, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ).

Chợ nằm cách trung tâm phường Thái Bình (TP Thái Bình cũ) khoảng15km về phía đông, không chỉ là nơi mua bán mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống mà còn trở thành địa điểm trải nghiệm sống động, hút khách tới khám phá ẩm thực địa phương.

Theo người dân, ngôi chợ đã tồn tại gần 100 năm, nằm giữa một vùng dân cư đông đúc, có sông đào chảy qua nên thuận lợi cho việc giao thương trong vùng.

Từ lúc thành lập, chợ họp một tháng 3 phiên vào buổi sáng các ngày 10, 20, 30 (âm lịch), ngày thường có chợ lề vào buổi chiều.

Sau khi đất nước thống nhất, do nhu cầu giao thương ngày càng nhiều nên chợ họp một tháng 4 phiên vào các ngày Chủ nhật.

Còn hiện tại, chợ họp 6 phiên vào buổi sáng các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch.

Vào ngày chợ phiên, người dân bản địa và các xã, phường lân cận thường đổ về chợ để mua sắm, tận hưởng không khí chợ quê và thưởng thức các thức quà vặt hấp dẫn

Trong chợ, các gian hàng, khu vực được phân chia và thiết kế khá quy củ, ngăn nắp song vẫn giữ được những nét truyền thống của những khu chợ quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Khu vực ngay cổng vào bày bán các mặt hàng truyền thống. Trong khi dãy nhà mái bằng bán quần áo, giày dép thời trang…

Chợ bày bán vật nuôi và nhiều sản phẩm thủ công truyền thống

Đặc biệt, địa điểm luôn nhộn nhịp người qua lại nhất là khu ẩm thực nằm ở cuối chợ. Tại đây, bà con bày bán và phục vụ nhiều thức quà vặt tuổi thơ như bánh rán gấc, bánh rán mật, chè thập cẩm, bánh đúc, bánh dày đỗ…

Các món ăn đều được bán với giá bình dân, thậm chí có món siêu rẻ, chỉ từ 2.000 đồng.

Người dân địa phương bán những món ăn dân dã trong khu ẩm thực của chợ

Có dịp ghé thăm chợ Lụ gần đây, chị Nhật Hà (hiện sống ở Hà Nội) cho biết mỗi lần về quê, dù bận đến đâu, chị cũng tranh thủ tới đây để thưởng thức các loại bánh dân dã.

“Trong chợ vẫn bán nhiều món bánh có mức giá rất rẻ. Mình đã mua và thử 8 chiếc bánh rán đường nhưng chỉ hết 10.000 đồng.

Mình vẫn nói vui với bạn bè rằng, đến chợ Lụ ăn vặt, chỉ cần cầm 50.000 đồng cũng đủ no căng bụng, thậm chí còn dư tiền mang về”, chị chia sẻ.

Theo quan sát của vị khách trẻ, quanh chợ Lụ có nhiều thức quà vặt thơm ngon, giá “rẻ như cho”. Ví dụ: đậu rán 1.000 đồng/chiếc; bánh rán gấc, bánh rán mật 2.000 đồng/chiếc; bánh tẻ, bánh nếp 4.000 đồng/chiếc; chè đỗ đen 5.000 đồng/cốc; bánh trôi, chè ngô 10.000 đồng/cốc…

Những thức quà vặt, món ăn dân dã được bán với giá bình dân, chỉ từ 2.000 đồng

Bà Dư Thị Dựa (69 tuổi, người địa phương) tiết lộ đã bán bánh rán ở chợ Lụ được 40 năm.

Theo chia sẻ của bà, qua thời gian, giá nguyên liệu làm món bánh rán có tăng nhưng bà vẫn giữ mức giá phải chăng để người địa phương có thể mua và thưởng thức thường xuyên.

Những chiếc bánh rán đường ngọt thơm được bà Dự bán với giá 10.000 đồng/8 chiếc

Hiện, bánh rán gấc được bà bán với giá 2.000 đồng/chiếc, còn bánh rán đường chỉ 10.000 đồng/8 chiếc.

“Tôi bán giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để người ta đến mua rồi lần sau muốn quay lại. Có thể lãi không nhiều nhưng số lượng bánh bán hàng ngày lớn nên bù trừ chi phí cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống.

Không chỉ tôi mà những người khác trong khu chợ cũng bày bán các mặt hàng với giá bình dân, phù hợp với mức sống của bà con trong vùng”, bà Dựa tâm sự.

Nếu có dịp tới huyện Kiến Xương cũ, ngoài trải nghiệm ẩm thực trong chợ Lụ, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số điểm đến thú vị khác trên địa bàn như làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, đình Ngái, làng dệt đũi Nam Cao…

Ảnh: Nhật Hà