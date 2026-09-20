Loại cá biển thịt thơm, săn chắc, giàu vitamin, đem kho cá theo cách này đậm đà hao cơm

Loại cá biển này có thịt thơm, giàu protein, vitamin và khoáng chất, đồng thời thường có hàm lượng chất béo thấp: Cá phèn.

Cá phèn hay còn có tên gọi khác là cá thèn. Loại cá nàycó thân thon dài và dẹt hai bên, đuôi cá thon dài. Đầu cá lớn, miệng cá tù và ngắn. Mắt cá nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy lược nhỏ.

Loại cá này có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Chúng chứa một lượng lớn chất đạm (protein), các loại axit béo hòa tan, Omega 3, DHA và cả canxi. Đem cá phèn kho kẹo cùng nước mắm, ớt, tiêu và hành tím, món ăn có vị đậm đà, cay thơm, thịt cá săn chắc, nước kho sánh keo, ăn cùng cơm nóng cực kỳ hao cơm.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cá phèn kho keo như sau:

Loại cá này có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Nguyên liệu

- 500g cá phèn

- 2 củ hành tím, băm nhỏ

- 2–3 trái ớt tươi

- 1 muỗng cà phê ớt bột

- 2 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng canh đường

- 1/2 muỗng cà phê tiêu

- 1–2 muỗng canh dầu ăn

Cách làm

- Sơ chế cá: Cá phèn làm sạch, rửa qua nước muối loãng rồi để thật ráo.

- Ướp cá: Cho cá vào tô, thêm nước mắm, đường, tiêu, hành tím, ớt bột và ớt tươi. Trộn nhẹ tay rồi ướp khoảng 45 phút – 1 tiếng cho cá thấm gia vị.

- Kho cá: Cho chút dầu vào nồi, phi thơm hành tím. Xếp cá vào nồi, áp nhẹ hai mặt cho cá săn lại.

- Rim cá: Đậy nắp một lúc rồi mở ra trở cá. Cứ rim một lúc – trở cá – rim tiếp, lặp lại khoảng 3–4 lần để cá săn chắc, thấm đều mà không bị nát.

- Kho liu riu: Hạ lửa nhỏ, kho từ từ cho cá ngấm gia vị. Khi nước kho rút dần và bắt đầu sánh keo, bám quanh mình cá là đạt.

- Hoàn thành: Nêm nếm lại cho vừa ăn. Rắc thêm chút tiêu và ớt nếu thích cay . Tắt bếp.

*Mẹo nhỏ: Cuối cùng để lửa thật nhỏ, kho thêm vài phút cho phần nước kho keo lại và bám đều quanh cá. Cá phèn lúc này săn chắc, đậm đà, cay cay thơm thơm, chan chút nước kho ăn với cơm nóng là hao cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.