Loại cá thịt ít thấy, chắc ngọt tự nhiên, ít chất béo, dễ chế biến, đem kho cá theo kiểu này đậm vị, đưa cơm

Cá bống là loại cá này có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn protein dồi dào, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp.

Loại cá này chứa ít chất béo, dễ chế biến, phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Bên cạnh đó, loại cá này còn cung cấp các vitamin và khoáng chất như vitamin nhóm B, phốt pho, canxi, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe xương.

Với thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và hàm lượng dinh dưỡng tốt, cá bống là lựa chọn thích hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình. Dân Việt giới thiệu cách kho cá bống đậm vị, lên màu đẹp như sau:

Nguyên liệu kho cá bống

- 500g cá bống thệ

- 3 muỗng canh nước mắm ngon

- 1 muỗng canh đường

- Củ nén tươi phi lên cho thơm

- 2 củ hành tím

- 2–3 tép tỏi băm

- 2 trái ớt tươi, ít nghệ bột

- 1/2 muỗng cà phê tiêu

- Dầu ăn

Cách kho cá bống

* Sơ chế cá

- Rửa sạch cá, để ráo nước

- Ướp cá với nước mắm, muối, tiêu, tỏi băm, nghệ bột, hành cắt lát mỏng, nén đã phi vàng thơm ướp khoảng 20–30 phút.

* Kho cá

- Xếp cá đã ướp vào chảo

- Thêm ớt nguyên trái lên trên

- Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ.

* Kho cạn

- Kho khoảng 30–40 phút đến khi nước sánh lại, cá thấm đều gia vị. Nhớ rim với lửa nhỏ để cá thấm và săn chắc hơn.

- Nêm lại vừa ăn, rắc thêm tiêu.

*Lưu ý:

- Kho cá kiểu này, không đổ nước.

- Cho nhiều ớt hơn để có vị cay đặc trưng.

- Dùng nước mắm ngon để cá thơm đậm vị.

- Kho lửa nhỏ đến khi nước gần cạn, cá săn chắc và lên màu đẹp.

- Ăn với cơm nóng, rau luộc hoặc dưa cải là chuẩn vị luôn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.