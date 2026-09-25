Ông Trump đãi ông Tập món kem 'cây nhà lá vườn' trong quốc yến

Quốc yến tổ chức vào tối 24/9 tại Nhà Trắng bắt đầu bằng "màn nâng ly chúc mừng với rượu Schramsberg 'Blanc De Noir'," theo văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ cùng hai phu nhân tại quốc yến tối 24/9 ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Màn nâng ly này tái hiện "Lời chúc vì Hòa bình" giữa cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon và cựu thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh năm 1972.

Bà Melania Trump đã góp phần xây dựng thực đơn chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Món khai vị gồm súp kem bí ngòi vàng kèm nấm rừng, thảo mộc tươi, thịt lợn xông khói rưới dầu hành lá.

Món chính là cá vược tẩm vừng nướng kèm cải chíp om, cà tím áp chảo dùng kèm sốt rau thơm. Tráng miệng gồm có kem vani ăn kèm mứt anh đào, bánh hạnh nhân óc chó. Điểm nhấn của thực đơn là kem tươi vị mật ong lấy từ đàn ong mật nuôi trong vườn Nhà Trắng.

Thực đơn trên bàn tiệc. Ảnh: AP

Phong cách trang trí của quốc yến mang tông màu chủ đạo là đỏ với khăn trải bàn màu đỏ và hoa để bàn gồm thược dược, mao lương đỏ, kết hợp cùng bộ đồ sứ tiệc quốc yến viền đỏ mạ vàng từ thời cựu tổng thống Ronald Reagan.

Christopher Macchio, giọng ca nam cao từng trình diễn tại nhiều sự kiện của Tổng thống Trump, cùng các ban nhạc và hợp xướng thuộc Quân chủng Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ đảm nhận phần biểu diễn nghệ thuật phục vụ quốc yến.

Tổng thống Trump trò chuyện với Chủ tịch Tập trong quốc yến tối 24/9. Ảnh: AP