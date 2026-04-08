Cách làm bao tử hầm tiêu xanh giòn sần sật, nước dùng ngọt thanh

Nồi bao tử nghi ngút khói, thoảng mùi tiêu xanh cay ấm là lựa chọn hoàn hảo để "đổi gió" cho thực đơn gia đình. Bao tử được hầm vừa độ, nhai giòn sần sật, kết hợp cùng nước dùng thanh ngọt tự nhiên từ rau củ, ăn nóng trong những ngày se lạnh lại càng thấy "đã miệng".

Bao tử hầm tiêu xanh có thể ăn cùng bún hoặc cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bao tử heo: 600 g

- Rau củ: 1 củ hành tây, 1 củ cải trắng, 100 g nấm rơm, 2 trái ớt sừng đỏ, 3 củ hành tím, 1 nhánh gừng, 2 nắm hành hoa.

- Tiêu xanh: 20 g (linh hồn của món ăn).

- Nước dùng: 300 ml nước dừa tươi.

- Rau ăn kèm: Mùng tơi, hoa bí, các loại nấm (tùy sở thích).

- Gia vị: Nước mắm, dầu hào, hạt nêm, muối, tiêu, giấm, rượu trắng.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế - 'Bí quyết' khử sạch mùi bao tử

Lộn mặt trong bao tử ra ngoài, cạo sạch lớp màng và nhớt.

Giã nát gừng trộn với muối, giấm (hoặc chanh) và một chút rượu trắng. Bóp thật kỹ bao tử từ trong ra ngoài, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước cho thật sạch và hết mùi hôi.

Đun sôi một nồi nước với gừng đập dập, chần sơ bao tử khoảng 2-3 phút cho săn lại rồi vớt ra để ráo.

Phần rau củ: Hành tây bổ múi cau; củ cải cắt khoanh; nấm rơm ngâm nước muối loãng cho trắng; ớt sừng cắt khúc ngắn. Chia tiêu xanh làm hai: một nửa tách hạt đập dập, nửa còn lại giữ nguyên chùm để trang trí. Rau ăn kèm rửa sạch, để ráo.

Món ăn không bị ngán nhờ hầm cùng rau củ, cho nước dùng ngọt thanh.

Bước 2: Pha nước xốt ướp đậm đà

Cho vào bát hỗn hợp gồm: 3 thìa canh nước lọc, ⅔ thìa cà phê muối, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh hạt nêm, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê bột ngọt, ¼ thìa cà phê tiêu xay và 10 g tiêu xanh đập dập. Khuấy tan đều và đun sôi lăn tăn, sau đó để nguội bớt.

Bước 3: Nhồi nhân và hầm bao tử

Nhồi nhân: Cho hành tím, củ cải, nấm rơm, tiêu hạt và ớt sừng vào sâu bên trong bao tử. Dùng chỉ thực phẩm hoặc que xiên khâu kín phần miệng lại để nhân không rơi ra ngoài.

Hầm: Đặt bao tử vào nồi, thêm 300 ml nước dừa tươi, 1 lít nước lọc và toàn bộ phần nước xốt vừa pha. Đun sôi mẻ nước, sau đó hạ nhỏ lửa và hầm liu riu trong khoảng 40 phút để bao tử mềm thơm nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Bước 4: Hoàn thiện và thưởng thức

Vớt bao tử ra thớt, cắt làm đôi và lấy toàn bộ phần nhân rau củ cho ngược lại vào nồi nước dùng.

Thái bao tử thành từng miếng vừa ăn, trút lại vào nồi, đun sôi nhẹ và nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng.

Dọn nồi bao tử hầm ra bàn trên bếp mini. Ăn đến đâu nhúng rau, nấm và chan cùng bún tươi đến đó.

Thành phẩm:

Nước dùng đậm đà, mang vị ngọt dịu tự nhiên từ nước dừa và rau củ. Miếng bao tử nhai giòn mềm vừa tới, quyện cùng vị tiêu cay nồng làm dậy lên mùi thơm vô cùng đặc trưng. Một bát bao tử hầm tiêu nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất kỳ thành viên nào trong gia đình.