Bộ phận giàu collagen bậc nhất của con heo, đem nướng với lá mắc mật giòn sần sật, thơm nức mũi, ăn là nghiền

Tai heo là bộ phận này là nguồn cung cấp protein, collagen, kẽm và một số vitamin nhóm B giúp hỗ trợ quá trình tái tạo mô, duy trì sức khỏe da và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Thay vì luộc, bạn có thể biến tấu cách chế biến bộ phận này thành món tai heo nướng lá mắc mật. Đây là món ăn hấp dẫn với lớp da vàng óng, giòn sần sật hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của lá mắc mật.

Khi kết hợp với các loại rau sống, dưa chua ăn kèm, món ăn trở nên hài hòa, đỡ ngấy và rất thích hợp cho những bữa sum họp gia đình hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè. Dân Việt giới thiệu cách làm món tai heo nướng lá mắc mật như sau:

Tai heo là bộ phận này là nguồn cung cấp protein, collagen, kẽm và một số vitamin nhóm B

Nguyên liệu làm tai heo nướng lá mắc mật:

- Tai heo: 1kg

- Lá mắc mật tùy thích

- 3 củ sả

- 1 củ tỏi

- 2 củ hành khô

- 2 thìa canh dầu hào

- 1 thìa cà phê bột nghệ hoặc nghệ tươi giã nhuyễn

- 1 thìa canh dầu ăn

- Hạt tiêu

- Dây dù hoặc dây thép nhỏ để cố định tai heo

- Rau sống các loại: lá sung, dưa chuột, cà rốt

- Nước chấm: xì dầu, tỏi băm, ớt băm, sả băm

Tai heo bóp rửa sạch trắng nõn

Cách làm tai heo nướng lá mắc mật:

- Tai heo rửa sạch, bóp kỹ với muối để khử mùi rồi rửa lại nhiều lần với nước sạch, để ráo.

- Lá mắc mật nhặt sạch, rửa nhẹ nhàng và để thật ráo nước.

- Sả, hành khô và tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm hoặc xay nhuyễn.

- Cho hành, tỏi, sả đã băm vào tô, thêm dầu hào, bột nghệ, dầu ăn và một ít hạt tiêu. Trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

Sốt ướp tai heo nướng.

- Tiếp tục cho lá mắc mật vào trộn cùng hỗn hợp gia vị.

- Dùng hỗn hợp gia vị xoa đều lên toàn bộ tai heo, cả mặt trong lẫn mặt ngoài để thấm vị.

Nhét hết hỗn hợp sốt cùng lá mắc mật vào trong rồi khéo léo cuộn lại

- Nhét phần lá mắc mật vào bên trong tai heo, sau đó nhẹ nhàng cuộn tròn tai lại. Dùng dây dù hoặc dây thép buộc cố định thành cuộn chắc tay.

- Nếu có thời gian, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1–2 giờ để tai heo ngấm gia vị hơn.

- Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 170°C.

- Đặt tai heo lên khay hoặc xiên nướng, nướng khoảng 30 phút đến khi bề mặt vàng đều, dậy mùi thơm đặc trưng của lá mắc mật. Trong quá trình nướng có thể trở mặt để tai heo chín vàng đồng đều.

- Pha nước chấm: cho xì dầu vào chén, thêm tỏi, ớt và sả băm nhuyễn, khuấy đều.

- Dưa chuột và cà rốt thái lát mỏng, trộn cùng chút giấm, tỏi và bột canh để tạo món ăn kèm chống ngấy.

- Thành phẩm tai heo sau khi nướng có màu vàng đẹp mắt, lớp da giòn sần sật, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và mọng. Hương thơm của lá mắc mật thấm sâu vào từng thớ thịt, tạo nên mùi vị đặc trưng khó cưỡng.

- Cuốn cùng rau sống, lá sung và chấm nước tương tỏi ớt sả cay nhẹ sẽ khiến món ăn thêm tròn vị, hấp dẫn đến miếng cuối cùng. Đây là món nhậu dân dã nhưng cũng rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình cuối tuần.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.