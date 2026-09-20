Loại rau có mùi thơm lạ, siêu kali và sắt, bổ máu, dưỡng ruột, đừng xào nấu, làm cách này mềm ngọt, dễ ăn

Thực tế, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm hoàn hảo để các loại rau lá xanh tươi ngon phát triển mạnh – điểm mấu chốt là chúng có hương vị tự nhiên đậm đà, dễ trồng và chăm sóc, không thu hút côn trùng, hầu như không cần thuốc trừ sâu và giá cả phải chăng.

Đừng ngần ngại mua 2 loại rau này nếu bạn thấy chúng ở chợ.

Đậu bắp có hàm lượng canxi cao so với các loại rau khác

1. Loại rau: Đậu bắp

Khi cắt đậu bắp, chất nhựa nhớt bên trong có thể khiến một số người thấy lạ, nhưng đó thực chất là thành phần có lợi của nó – ​​polysaccharide đậu bắp. Chất nhầy này nhẹ nhàng với dạ dày, rất thích hợp cho mùa thu.

Hơn nữa, đậu bắp có hàm lượng canxi cao so với các loại rau khác, khoảng 100 miligam trên 100 gram, tương tự như sữa, và có hàm lượng axit oxalic thấp, giúp hấp thụ canxi tốt.

Chần sơ trước khi xào sẽ giúp đậu bắp giòn và mềm, đồng thời giúp kiểm soát chất nhớt, ngăn ngừa đậu bắp bị dai và dính.

Món ăn gợi ý: Tôm xào đậu bắp và nấm đen

- Cắt dọc sống lưng tôm để loại bỏ chỉ đen, thêm một ít rượu nấu ăn, muối và bột bắp, trộn đều và ướp trong mười phút. Ngâm nấm cục trước rồi xé nhỏ. Chà xát đậu bắp với muối để loại bỏ lớp lông tơ trên bề mặt rồi rửa sạch.

- Đun sôi nước trong nồi, cho vài giọt dầu, chần đậu bắp khoảng 30 giây, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Cắt đậu bắp thành từng lát chéo. Chần nấm cục trong hai phút.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm vào và nấu đến khi tôm đổi màu và cong lại, sau đó vớt tôm ra khỏi chảo.

- Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm và gừng thái lát, sau đó cho nấm mộc nhĩ và đậu bắp vào xào trên lửa lớn. Thêm một thìa nước tương nhạt, nửa thìa nước sốt hàu và một chút muối. Cuối cùng, cho tôm trở lại vào, đảo đều và tắt bếp.

2. Loại rau: Cải cúc

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để trồng cải cúc. Loại rau này gieo trồng vào mùa thu có thời gian sinh trưởng dài hơn, giúp cây phát triển mạnh mẽ và có lá non mềm mại.

Loại rau này đứng đầu trong số các loại rau lá xanh về hàm lượng kali và sắt, với khoảng 220 mg kali và 2,5 mg sắt trên 100 gram, rất có lợi cho những người dễ bị thiếu máu hoặc huyết áp cao.

Loại rau này cũng chứa inulin, một prebiotic tự nhiên tốt cho hệ vi sinh đường ruột. Hương thơm đặc trưng của nó đến từ các loại tinh dầu dễ bay hơi, có tác dụng xua đuổi côn trùng một cách tự nhiên, do đó cần rất ít sự chăm sóc khi trồng ngoài đồng.

Món ăn gợi ý: Rau cúc hấp

Xào rau cải cúc sẽ làm cho chúng mềm và mọng nước, nhưng hấp lại giữ được độ mềm độc đáo của chúng, khiến chúng phù hợp cả làm rau ăn kèm lẫn làm món chính.

- Cắt bỏ phần cuống cứng của rau cải cúc và rửa sạch, nhớ lắc cho ráo nước. Bỏ qua bước này sẽ khiến rau bị vón cục khi phủ bột sau này. Cắt rau thành từng đoạn lớn.

- Đầu tiên, rưới một ít dầu ăn và trộn đều. Sau đó rắc bột mì và bột ngô (tỷ lệ khoảng 1:1), lắc nhẹ khi rắc, sao cho mỗi miếng rau cải cúc được phủ một lớp bột mỏng, vừa đủ để không bị dính.

- Lót một lớp vải hấp vào nồi hấp, rồi rải nhẹ rau lên trên, không ấn chặt xuống. Khi nước sôi, đặt rau vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong năm phút. Mở nắp ngay sau khi hết thời gian; không để quá lâu.

- Chuẩn bị nước chấm tỏi trong khi hấp: Giã nhuyễn tỏi với muối, đổ dầu nóng lên để dậy mùi thơm, thêm một chút nước tương nhạt và dầu mè. Khi rau cải cúc hấp còn nóng, trộn đều với nước chấm tỏi. Rau sẽ tơi ra và mỗi cọng sẽ riêng biệt, trở nên mềm, ngon và thơm.

2 loại rau này rất được ưa chuộng vào mùa thu. Hãy tận dụng mùa vụ của chúng và chế biến theo nhiều cách khác nhau cho gia đình bạn nhé!