Cá hồi nhiều chất béo, có phù hợp khi đang giảm mỡ?

1. Cá hồi nhiều chất béo có gây cản trở quá trình giảm mỡ?

Cá hồi thuộc nhóm cá béo nên có hàm lượng chất béo và năng lượng cao hơn so với nhiều loại cá nạc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn cá hồi sẽ khiến cơ thể tích mỡ hoặc cản trở quá trình giảm cân. Khi giảm mỡ, yếu tố quyết định vẫn là mức thâm hụt calo giữa tổng năng lượng nạp vào và mức cơ thể tiêu hao trong ngày.

Chất béo cung cấp khoảng 9 kcal mỗi gam, cao hơn protein và carbohydrate, nhưng vẫn là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể. Vì vậy, chế độ ăn giảm mỡ không có nghĩa loại bỏ hoàn toàn chất béo mà nên ưu tiên nguồn chất béo có lợi và kiểm soát tổng lượng đưa vào cơ thể.

Với cá hồi, điểm đáng chú ý là thành phần chất béo. Cá hồi chứa chủ yếu chất béo không bão hòa, đồng thời cung cấp EPA và DHA - hai acid béo omega-3. Đây là lý do cá hồi và các loại cá béo thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh. AHA khuyến nghị ăn cá, đặc biệt cá béo, thay thế một số nguồn protein giàu chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, lợi ích dinh dưỡng của cá hồi cũng phụ thuộc vào khẩu phần và cách chế biến. Ưu tiên cá hấp, luộc, áp chảo hoặc nướng với ít dầu thay vì chiên ngập dầu hoặc chế biến kèm nhiều chất béo, muối và đường.

Vì vậy, nếu đang trong quá trình giảm mỡ, bạn không cần loại cá hồi khỏi thực đơn chỉ vì lo ngại hàm lượng chất béo. Khi được đưa vào những bữa ăn cân đối cùng rau củ, tinh bột giàu chất xơ và các nguồn protein khác, cá hồi vừa giúp thực đơn thêm phong phú vừa cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi.

Khi được đưa vào những bữa ăn cân đối cùng rau củ, tinh bột giàu chất xơ và các nguồn protein khác, cá hồi vừa giúp thực đơn thêm phong phú vừa cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi. - Ảnh minh họa AI.

2. Lợi ích dinh dưỡng của cá hồi

Bên cạnh chất béo có lợi, cá hồi còn nổi bật với hàm lượng protein chất lượng cao. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với việc duy trì và phục hồi cơ bắp, nhất là khi bạn vừa điều chỉnh chế độ ăn vừa kết hợp tập luyện. Một bữa ăn đủ protein cũng thường tạo cảm giác no lâu hơn, giúp việc kiểm soát cơn đói và duy trì thói quen ăn uống đều đặn trở nên dễ dàng hơn.

Không những thế, cá hồi còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin B12, vitamin D, selenium.

Vitamin B12 góp phần vào quá trình tạo hồng cầu và chuyển hóa năng lượng; vitamin D hỗ trợ sức khỏe xương và chức năng cơ bắp; trong khi selenium tham gia vào hệ thống chống oxy hóa và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Nhờ đó, cá hồi mang đến giá trị dinh dưỡng khá toàn diện trong một khẩu phần.

Với những ưu điểm này, cá hồi trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong thực đơn giảm mỡ, bên cạnh cá nạc, thịt gia cầm, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu... Thay đổi linh hoạt, đa dạng giữa các nguồn thực phẩm cũng giúp chế độ ăn dễ duy trì lâu dài mà vẫn đảm bảo cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất cho cơ thể.

3. Ăn cá hồi thế nào để vừa giảm mỡ vừa đủ dinh dưỡng?

- Khẩu phần: Cá hồi giàu protein và chất béo tốt nhưng cũng cung cấp tương đối nhiều năng lượng, vì vậy kiểm soát khẩu phần là điều nên lưu ý khi giảm mỡ. Một khẩu phần khoảng 100 - 150g cá hồi cho một bữa thường là mức dễ cân đối, sau đó điều chỉnh tùy vào tổng nhu cầu năng lượng, mức độ vận động và các thực phẩm khác trong ngày.

- Kết hợp với các thực phẩm khác: Thay vì ăn cá hồi cùng những món giàu chất béo hoặc tinh bột tinh chế, bạn có thể kết hợp cá với nhiều rau xanh, rau củ và một phần cơm, khoai hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Cách phối hợp này giúp bữa ăn cân đối hơn về protein, chất béo, carbohydrate và chất xơ, đồng thời tạo cảm giác no mà không cần tăng quá nhiều năng lượng.

- Cách chế biến: Ưu tiên những phương pháp đơn giản như hấp, nướng hoặc áp chảo với một lượng dầu vừa phải để dễ kiểm soát calo. Các loại gia vị như tiêu, chanh, tỏi, thì là hay thảo mộc có thể giúp món cá đậm đà mà không cần phụ thuộc vào sốt kem, bơ hoặc nước sốt nhiều đường và chất béo.